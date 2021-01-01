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गिरफ्तारी:दिल्ली आंदोलन में गए देहलां सीहा गांव के 5 युवक दिल्ली पुलिस की हिरासत में

मूनक5 घंटे पहले
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  • परिवार बाेले- दिल्ली पुलिस ने कहां और किस हाल में रखा, जानकारी नहीं

दिल्ली किसान आंदोलन में शिरकत करने गए गांव देहला सीहा के 5 नौजवान अब तक घर नहीं लौटे। इनके परिवारों ने दावा किया है कि 26 जनवरी के बाद उनका अपने बच्चों के साथ कोई संपर्क नहीं हो सका। दिल्ली पुलिस ने उन्हें हिरासत में कहां और किस हाल में रखा है, उन्हें इसके संबंध में कोई जानकारी नहीं है। उन्हाेंने बताया कि ये नौजवान 25 जनवरी को धरने में शामिल होने गए थे। 27 जनवरी को एक बाॅर्डर से

दूसरे बाॅर्डर पर जाते समय इनकाे दिल्ली पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया। इसकी जानकारी इनसे बिछुड़े एक व्यक्ति ने गांव आकर उन्हें दी। गांव की सरपंच गुरमीत कौर व गणमान्य मास्टर राम देहला ने कहा कि गत दिन 11 नौजवान दिल्ली गए थे, जिनमें से 5 नौजवानों को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इन्हें कहां और किस हालत में रखा है, कोई जानकारी नहीं है।

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