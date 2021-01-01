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पोलियोरोधी बूंदें:मूनक में सेहत विभाग की ओर से 5 साल तक के बच्चों को पिलाईं पोलियोरोधी बूंदें

मूनक5 घंटे पहले
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सेहत विभाग की ओर से एसएमओ डॉ. प्रशांत गौतम की अगुवाई में ब्लाॅक के विभिन्न गांवों में कैंप लगाकर 0 से 5 साल के बच्चों को पोलियोरोधी बूंदें पिलाई गईं। एसएमओ डॉ. प्रशांत गौतम ने लोगों को अपील की कि 0 से 5 साल का बच्चा पोलियोरोधी बूंदें पीने से वंचित नहीं रहना चाहिए। नोडल अफसर हरदीप जिंदल ने बताया कि मूनक ब्लाॅक के गांव मंडवी, लेहल कलां, लहरा, पापडा आदि में कैंप लगाकर पोलियोरोधी बूंदें

पिलाई गई हैं। इस मौके पर प्लस पोलियो संगरूर के जिला सुपरवाइजर डॉ. विकास धीर ने कहा कि 0 से 5 साल से बच्चों को पोलियो रोधक बूंदें पिलाना काफी जरूरी है। इस मौके पर डॉ. निर्मल सिंह, डॉ. मोहनीश कुमार, डॉ. प्रिया गोयल, डॉ. सोनाली राओ, डॉ. मोहित सिंगला, डॉ. गुरिंदर सिंह, डॉ. साहिल, डॉ. सुभाष चंद, डॉ. जगरूप सिंह, जगदीप सिंह, सिदार्थ कुमार, सतीश कुमार, पवन सिंह आदि उपस्थित थे।

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