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निरीक्षण:एडीसी ने स्मार्ट विलेज कैंपेन का किया निरीक्षण

बुढलाडा27 मिनट पहले
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एडीसी डिप्टी कमिश्नर विकास अमरप्रीत कौर संधू द्वारा ब्लाक बुढलाडा के गांवों में मगनरेगा स्कीम, स्मार्ट विलेज कैंपेन व आंगनबाड़ी सेंटरों का निरीक्षण किया गया। उनके द्वारा ग्राम पंचायत बीरोके कला में स्टेडियम का निर्माण का काम, पार्क के निर्माण व आंगनवाड़ी सेंटरों में पखानों व साफ पीने वाले पानी का प्रबंध करने संबंधी जायजा लिया गया। इसके अलावा उन्होंने गांव गड्दी में स्टेडियम का काम व आंगनबाड़ी, गांव दोदड़ा

के स्टेडियम, सीचेवाल माडल का काम व अन्य कामों का जायजा लिया। गांव बछोआना में माडल जोहड़ का काम, गांव दातेवास में स्टेडियम व आंगनबाड़ी सेंटर, गांव गोबिंदपुरा में माडल पोंड के काम का निरीक्षण किया गया। इसके अलावा विभिन्न गांवों में स्वच्छ भारत मिशन व 15 वित्त कमिशन के फंड के साथ कम्यूनिटी सेनेटरी कंप्लेक्स व सोक पिट बनाने संबंधी भी कामों का हाजिर अधिकारियों ने जायजा लिया गया।

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