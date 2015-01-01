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बैठक:विकास कामों की समीक्षा को लेकर एडीसी ने की बैठक

बठिंडा2 घंटे पहले
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जिले में चल रहे विभिन्न विकास कामों की समीक्षा के लिए जिला प्रबंधकीय कांप्लेक्स के मीटिंग हाल में बैठक का आयोजन किया गया। अध्यक्षता करते एडीसी विकास परमवीर सिंह ने कहा कि जिले के अधीन पड़ते ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में चल रहे विकास कामों को पहल के आधार पर मुकम्मल किया जाए। इसके अलावा बकाया रहते विकास कामों को जल्द सिरे चढ़ाया जाए। एडीसी ने अधिकारियों से चल रहे विकास के कामों की जानकारी हासिल करते कहा कि अधूरे विकास कामों का पहल के आधार पर निपटारा किया जाए। उन्होंने कहा कि चल रहे कामों में और तेजी लाई जाए तथा विकास कामों को निर्धारित समय पर पूरा किया जाए।

एडीसी ने विकास कामों की समीक्षा करते हुए हिदायत दी कि पूरे हुए कामों की तस्वीरों समेत यूटिलाइज सर्टिफिकेट जमा करवाए जाएं व अधूरे काम पूरे कराए जाए। बैठक में उप अर्थ व आंकड़ा सलाहकार बहादर सिंह, डीडीपीओ सुखपाल सिंह, सहायक खोज अफसर रंजीत सिंह, बीडीपीओ व ईओ समेत अन्य अधिकारी थे।

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