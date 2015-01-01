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हार्डकोर अपराधी गिरफ्तार:हरियाणा-पंजाब के 2 हार्डकोर अपराधी पिस्तौल समेत अरेस्ट, प्रेमजीत सिंह उर्फ काला सिंह पर दर्ज हैं 19 केस

बठिंडाएक घंटा पहले
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पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए राजस्थान के पड़ोसी राज्यों हरियाणा व पंजाब के दो हार्डकोर अपराधियों को अवैध पिस्तौल व कारतूसों के साथ गिरफ्तार किया है। वहीं एक को भगतपुरा से दो जिंदा कारतूस व अवैध देशी शराब सहित किया गिरफ्तार किया है। सीआई इंद्र कुमार मारवाल ने बताया कि सूचना पर पुलिस टीम भगतपुरा रोही में पहुंची।

श्मशान भूमि रोही भगतपुरा से आरोपी प्रेमजीत सिंह निवासी देसू मलकाना सिरसा व जसवीर सिंह निवासी अनूपनगर बठिंडा को देशी पिस्तौल व एक जिंदा कारतूस व दो खाली कारतूस सहित गिरफ्तार किया। आरोपियों से कार भी बरामद हुई है। सीआई मारवाल ने बताया कि दोनों आरोपी मिल्खा सिंह निवासी भगतपुरा के घर रुके हुए थे। पुलिस के पहुंचने से पहले ही निकल गए थे। उसके बाद उन्हें भगतपुरा रोही में दबोच लिया। आरोपी प्रेमजीत उर्फ काला सिंह पर पूर्व में हत्या, मारपीट, चोरी व अन्य सहित 19 मामले दर्ज हंै। आरोपी डबल मर्डर के केस में परोल पर बाहर आया हुआ था। आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया जहां से 15 नवंबर तक रिमांड लिया गया है। आरोपियों से गहनता से पूछताछ की जाएगी।

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