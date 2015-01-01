पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

फास्ट फूड की रेहड़ियां:रेहड़ी लगाने से रोका तो अधिकारी पर कार चढ़ाने की कोशिश, केस

बठिंडा2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

जीटी रोड पर स्थित कार बाजार के पास फुटपाथ पर फास्ट फूड की रेहड़ियां लगाने वालों को अपनी रेहड़ियां हटाने से रोकने गए निगम के चीफ सेनेटरी इंस्पेक्टर पर एक फास्ट फूड विक्रेता ने कार चढ़ाने की कोशिश की। पुलिस ने इस संबंध में आरोपी फास्ट फूड संचालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। जिसकी पहचान कालू के तौर पर हुई है। लंबे समय बाद निगम की टीम फुटपाथों पर अवैध तरीके से कब्जा कर रेहड़ी फड़ी लगाने वाले के खिलाफ कार्रवाई के लिए 15 दिसंबर को निकली थी। शाम के समय गोनियाना रोड स्थित कार मार्केट के पास फुटपाथ पर रेहड़ी लगाकर खड़े लोगों को अपनी रेहड़ी हटाने के लिए चेतावनी देने

पहुंचे निगम के चीफ सेनेटरी इंस्पेक्टर संदीप कटारिया के साथ एक फास्ट फूड संचालक बहसबाजी पर उतर आया और उसने न केवल सेनेटरी इंस्पेक्टर को गालियां दी बल्कि अपनी कार इंस्पेक्टर पर चढ़ाने की कोशिश की। मामले जांच कर रहे एएसआई जगदीप सिंह ने बताया कि निगम चीफ सेनेटरी इंस्पेक्टर संदीप कटारिया के बयानों पर आरोपी पर केस दर्ज कर लिया है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखें28 हजार करोड़ के हथियार और इक्विपमेंट खरीदे जाएंगे, ज्यादतर खरीदारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री से होगी - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज दिन की शुरुआत संतोषजनक कार्यों से होगी। मित्रों या सहयोगियों के साथ फोन पर ही कोई महत्वपूर्ण वार्तालाप फायदेमंद साबित होगी। आप अपने आत्मविश्वास तथा भरपूर ऊर्जा द्वारा अपने कार्यों को उचित ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें