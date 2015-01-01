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मुकाबला:बार एसोसिएशन चुनाव आज, तैयारी को लेकर चुनाव समिति ने दिया अंतिम रूप

बठिंडा2 घंटे पहले
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  • बार के तीन पूर्व पदाधिकारियों के बीच प्रधानगी को लेकर कड़ा मुकाबला

कोरोना काल में 6 नवंबर को होने वाले जिला बार एसोसिएशन के चुनाव के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मतदान सुबह 9 से शाम साढ़े 4 बजे तक होगा। इस अंतराल में दोपहर 1 से डेढ़ बजे 30 मिनट का लंच ब्रेक रहेगा। मतदान के तुरंत बाद शाम 5 बजे से वोटों की गिनती शुरु हो जाएगी तथा देर रात तक नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। कुल 5 पदों पर 13 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला 1052 मतदाता करेंगे। उनके हाथ में फैसले की वोट रूपी चाबी होगी।

मतदान बार रुम में हाेगा, जिसके लिए 6 पाेलिंग बूथ बनाए गए हैं। प्रत्येक उम्मीदवार का एक एजेंट मतदान केंद्र में बैठेगा। प्रत्याशियों के दो-दो पोलिंग एजेंट बनाए गए हैं। प्रत्येक उम्मीदवार के 5 सपोर्टर बाहर तय किए स्थानों पर अपने गले में कार्ड डालकर मौजूद रह सकेंगे। वे अपने समर्थक उम्मीदवार के लिए वोट की अपील कर सकते हैं। मतदान केंद्र के बाहर किसी उम्मीदवार का पोलिंग बूथ नहीं लगेगा। चुनाव कमेटी ने मतदाताओं को मास्क लगाकर आने व सामाजिक दूरी सहित कोविड-19 के अन्य नियमों का पालन करने का आह्वान किया है।

5 सदस्यीय कार्यकारिणी के लिए 13 प्रत्याशी मैदान में
जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पद के लिए बार के ही तीन पूर्व पदाधिकारियों एडवोकेट जतिंदर राय खट्टर, लकिंदर दीप सिंह भाईका तथा रजिंदर भुक्कल के बीच कड़ा मुकाबला है। इसके अलावा उपाध्यक्ष, सचिव, ज्वाइंट सचिव तथा कैशियर के पदों के लिए भी उम्मीदवार अपना भाग्य आजमा रहे हैं। अध्यक्ष पद के लिए तीन, उपाध्यक्ष पद के लिए दो, सचिव के लिए चार, संयुक्त सचिव के लिए दो, तथा कैशियर पद के लिए दो उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं।

इस बार 30 नवंबर 2021 तक होगी टर्म
जिक्रयोग है कि पहले यह चुनाव अप्रैल में होने थे, लेकिन कोरोना महामारी के चलते यह नहीं हो पाए। इसके बाद ऑनलाइन चुनाव की बात हुई लेकिन वकीलों के विरोध के चलते हाईकोर्ट ने इसे रद्द कर दिया। जिसके चलते अब 6 नवंबर को यह चुनाव हो रहे हैं। अब बार एसोसिएशन के प्रधान की टर्म 30 नवंबर तक होगी और चुनाव भी नवंबर में होंगे।

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