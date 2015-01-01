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डी-वर्मिंग डे:पेट के कीड़ों के कारण 50% बच्चों में खून की कमी,सेहत विभाग की तरफ से जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन, डॉक्टर बोले-

बठिंडा2 दिन पहले
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जिला टीकाकरण अफसर डा. मीनाक्षी सिंगला की अगुवाई में डी-वार्मिग डे पर बच्चों को एलबैंडाजोल की खुराक दी गई।

सेहत विभाग बठिंडा की तरफ से सिविल सर्जन बठिंडा डा. अमरीक सिंह संधू के नेतृत्व में जिला टीकाकरण अफसर डा. मीनाक्षी सिंगला की देखरेख में जिले में डी-वर्मिंग डे मनाया गया।

डा. संधू ने बताया कि कोविड-19 और स्कूल बंद होने के कारण इस साल एएनएम और आशा वर्कर की तरफ से घर-घर जाकर एक से 19 साल तक के बच्चों को एलबेंडाजोल की खुराक दी। इस दिन की शुरूआत यूपीएचसी बेअंत नगर और बस्ती लाल सिंह नगर से की गई।

जिला टीकाकरण अफसर डा. मीनाक्षी सिंगला ने बताया कि पेट के कीड़ों के कारण 50 प्रतिशत बच्चे खून की कमी के शिकार हैं। खून की कमी के कारण यह बच्चे शिक्षा, खेल के क्षेत्र और प्रतिदिन की कई गतिविधियों में दूसरे बच्चों की अपेक्षा पीछे रह जाते हैं।

इस नेशनल डी-वर्मिंग डे का मकसद भी एक ही समय पर गोली देकर पेट के कीड़ों को खत्म करना है, जिससे बच्चों का शारीरिक और मानसिक तौर पर विकास हो सके। जिले के अंदर तीन लाख 50 हजार के लगभग बच्चों को एलबेंडाजोल की गोलियां दी जाएगी।

उन्होंने बताया कि एक से दो साल से कम उम्र के बच्चों को 200 मिलिग्राम का पांच एमएल सिरप दिया जाएगा और दो साल से ऊपर की उम्र के बच्चों को 400 मिलिग्राम की गोली दी जाएगी।

उन्होंने बताया कि यदि कोई भी बच्चा एलबेंडाजोल की इस खुराक से खाली रह जाता है, तो उसे एलबेंडाजोल दवा की यह खुराक मौपअप्प राउंड के दौरान 17 नवंबर को दी जाएगी। इस मौके पर केवल कृष्ण शर्मा, मनफूल सिंह, मलकीत कौर के अलावा एएनएम आदि उपस्थित थे।

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