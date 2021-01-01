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केस दर्ज:झगड़े की रंजिश में युवती से मारपीट कर हत्या सगे भाइयों समेत 3 आरोपियों पर केस दर्ज

बठिंडा2 दिन पहले
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गांव मलवाला में कुछ लोगों ने मिलकर एक 23 वर्षीय युवती से मारपीट कर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने मृतक युवती की मां के बयान पर उसकी बेटी की हत्या करने वाले दो सगे भाइयों समेत तीन लोगों खिलाफ थाना संगत में हत्या का मामला दर्ज किया है। पुलिस को दर्ज कराई शिकायत में रंजीत कौर निवासी श्री मुक्तसर साहिब ने बताया कि उसकी 23 वर्षीय बेटी गगनदीप कौर को करीब 20 साल पहले बठिंडा जिले के गांव मलवाला रहने वाली अपनी ननंद मंजीत कौर को गोद दी थी। जिसके बाद उसकी बेटी गगनदीप कौर का पालन पोषण उसकी ननंद मंजीत कौर की तरफ से किया गया था।

साल 2016 में उसकी बेटी गगनदीप कौर की शादी बठिंडा के गांव गुरुसर जोधपुर के रहने वाले एक युवक के साथ हुई थी, जिसे उसका तीन साल का एक बेटा भी है, लेकिन कुछ समय पहले उसकी बेटी गगनदीप कौर का अपने पति से तलाक हो गया था, जिसकेबाद वह अपनी दादी जरनैल कौर निवासी गांव मलवाला के पास रहती थी।

रंजीत कौर के मुताबिक गांव मलवाला के रहने वाले आरोपित सगे भाई मनदीप सिंह व संदीप सिंह जबरदस्ती उसके घर आते थे। रंजीत कौर के मुताबिक गत 24 जनवरी को उसकी बेटी गगनदीप कौर गांव मान के बस स्टैंड पर गंभीर हालत में पड़ी मिली। उन्होंने उसे उपचार के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया, 28 जनवरी को उसकी मौत हो गई।

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