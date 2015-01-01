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शिकायत:समय पर वेतन न मिलने पर भड़के सफाई कर्मचारी, अधिकारियों से की शिकायत

बठिंडा2 घंटे पहले
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वेतन बांटने में देरी के चलते सिविल अस्पताल में तैनात आउटसोर्स एजेंसी के सफाई कर्मचारियों ने वीरवार दोपहर प्रदर्शन किया और संघर्ष की चेतावनी दी। आउटसोर्स एजेंसी के ठेकेदार की कारगुजारी से परेशान समूह सफाई कर्मचारियों न एकत्र होकर अस्पताल प्रबंधन से शिकायत की। इस मौके पर सफाई कर्मचारी पूजा रानी, मंजीत कौर ने बताया कि वह पिछले लंबे समय से अस्पताल में सफाई कर्मचारी के तौर पर तैनात

हैं, लेकिन ठेकेदार द्वारा समय पर वेतन नहीं दिया जाता। यहां तक कि सेहत विभाग द्वारा निर्धारित की गई राशि नहीं दी जा रही, केवल 6,800 रुपए वेतन के तौर पर दिया जा रहा है, वहीं इमरजेंसी में लिए गए अवकाश के पैसे भी काटे जाते हैं। महिलाओं ने बताया कि उनका काम का समय सुबह सात से साढ़े तीन बजे तक का है, लेकिन ठेकेदार उन्हें रात 8 बजे तक काम करवाता है, वहीं अतिरिक्त समय का वेतन भी नहीं दिया जाता, दिए जा रहे वेतन में भी बिना वजह कटौती के संबंध में समूह सफाई कर्मचारियों ने अस्पताल प्रबंधन से मामले में हस्तक्षेप करने व ठेकेदार पर कार्रवाई की मांग की है। कर्मचारियों ने कहा कि ठेकेदार द्वारा बिना कारण सफाई कर्मचारी मलकीत कौर और परमजीत कौर को नौकरी से हटा दिया। जबकि मलकीत कौर कोरोना महामारी दौरान पूरी ईमानदारी से ब्लड बैंक में सेवा दी है। वहीं परमजीत कौर बीमार हो गई

स्वस्थ होने पर ड्यूटी पर वापस आई दोनों कर्मचारियों को बिना कारण व नोटिस दिए नौकरी से हटा दिया। एसएमओ डा. मनिंदर पाल सिंह ने बताया कि कर्मचारियों को समय पर वेतन देने के लिए ठेकेदार को बोल दिया गया और भविष्य में ऐसी गलती न करने की हिदायत दी गई।

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