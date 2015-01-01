पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

हंगामा:मरीज की मौत के बाद परिजनों का हंगामा

बठिंडा2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • निजी अस्पताल के डाक्टर पर लगाए लापरवाही के आराेप, शिकायत दी

महेश्वरी चौक के नजदीक स्थित एक प्राइवेट अस्पताल में दाखिल मरीज की वीरवार देर शाम इलाज के दौरान मौत हो गई। मरीज की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल के डाक्टर पर इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। सिविल लाइन पुलिस ने मामले में हस्ताक्षेप कर परिजनों को शांत किया और शव पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल के मोर्चरी में रखवाया गया। परिजनों ने अस्पताल के डाक्टर पर

आरोप लगाते हुए कहा कि चमकौर सिंह की मौत के करीब दो घंटे पहले डाक्टर द्वारा उसके नाक की सर्जरी की गई थी। आरोप है कि डाक्टर की लापरवाही के कारण मरीज की मौत हुई है। जबकि आपरेशन के बाद मरीज ठीक था। अस्पताल के बाहर हंगामा करने के बाद परिजन कार्रवाई की मांग को लेकर सिविल लाइन थाना पहुंचे और कार्रवाई के लिए लिखित शिकायत दी। मृतक चमकौर सिंह के पिता मलकीत सिंह वासी

लेहरा मोहब्ब्त ने बताया कि उनका बेटा मलोट के सरकारी कालेज में बतौर सहायक रजिस्ट्रार तैनात था। 10 दिसंबर की शाम को एक्सीडेंट हो गया था। 10 दिसंबर की रात को उसे महेश्वरी चौक के नजदीक स्थित निजी अस्पताल में दाखिल करवाया गया। 14 दिसंबर को जबड़े का आपरेशन किया। 17 दिसंबर को नाक की प्लास्टिक सर्जरी की और उन्हें भरोसा दिया कि यह एक माइनर आपरेशन था,। आपरेशन के कुछ समय बाद उसकी कुछ समय बाद मौत हो गई।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंदिल्ली विधानसभा में कृषि कानूनों का पर्चा तार-तार, देश में कोरोना संक्रमित हो सकते हैं एक करोड़ पार - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज दिन की शुरुआत संतोषजनक कार्यों से होगी। मित्रों या सहयोगियों के साथ फोन पर ही कोई महत्वपूर्ण वार्तालाप फायदेमंद साबित होगी। आप अपने आत्मविश्वास तथा भरपूर ऊर्जा द्वारा अपने कार्यों को उचित ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें