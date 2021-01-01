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कार्रवाई:एफसीआई के 3 गोदामों पर सीबीआई की रेड, चावल और गेहूं के सैंपल लिए

बठिंडा2 दिन पहले
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  • गेंहूं और चावल की क्वालिटी को लेकर मिली शिकायत पर हुई कार्रवाई

सीबीआई की टीमों द्वारा वीरवार देर रात्रि बठिंडा व मानसा जिले में भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के 3 गोदामों पर छापेमारी करने के बाद पूरा सिस्टम सकते में है। सीबीआई टीमों ने देर रात इन गोदामों को सील किया व सुबह होते ही जांच प्रक्रिया आरंभ कर दी जो शुक्रवार देर रात तक जारी रही। बठिंडा में रामा मंडी व रामपुरा में एफसीआई के गोदाम में हुई इस रेड में सीबीआई, जिसमें उनके साथ सिक्योरिटी पर्सनल भी मौजूद थे, ने बठिंडा में 2 तथा मानसा में बुढलाडा में एफसीआई गोदाम पर रखे चावल व गेंहू की क्वालिटी चैक करने को बड़ी संख्या में सैंपल लिए।

वहीं उन्होंने स्टॉक रजिस्टर अनुसार स्टाक की भी जांच की। हर एक गोदाम से सीबीआई ने चावल व गेहूं के सैंपल कलेक्ट किए हैं। बठिंडा में 2011 में भी सीबीआई की अनाज गोदामों पर रेड हुई थी। उस समय भी अनाज की क्वालिटी को लेकर मुद्दा उठा था जिसकी बहुत अधिक चर्चा रही थी।

2011 में भी सीबीआई की अनाज गोदामों पर रेड हुई थी -जानकारी के अनुसार वीरवार देर रात शुरू हुई छापेमारी में 2019-20 और 2020-21 में खरीदे गए चावल व गेहूं के सैंपल लिए गए जिसके बारे में सीबीआई को पिछले कुछ समय से काफी शिकातयें मिल रही थीं। इन सैंपलों की क्वालिटी जांच सीबीआई खुद करवाएगी। अब तक की इस बड़ी रेड में सीबीआई ने चावल के अधिक सैंपल लिए हैं।

इसमें रामा मंडी में चावल के 30 से 35 सैंपल तथा गेहूं के 20 से 25 सैंपल टीम ने भरे हैं। वहीं रामपुरा में भी भी इसी क्रम में बड़ी संख्या में चावल व गेहूं के सैंपल सीबीआई ने लिए हैं जिसके बारे में किसी को कोई सूचना नहीं दी जा रही है। बठिंडा की अब तक की सबसे बड़ी इस सीबीआई रेड में कोई भी अधिकारी मुंह खोलने को तैयार नहीं है। दूसरे राज्यों से लोकल शैलरों में चावल आने व उनकी मीलिंग होने को लेकर किसान यूनियनों ने इस बात का काफी विरोध किया। 2011 में पीएयू 201 किस्म के हल्के धान की शैलरों द्वारा सरकार को सप्लाई के संबंध में ये रेड हुई थी।

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