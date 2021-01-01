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लूटपाट:3 दिन में लुटेरों काे गिरफ्तार करने का अल्टीमेटम दिया

बठिंडा4 घंटे पहले
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  • नई बस्ती गली नंबर 6 में स्थित रेडीमेड गारमेंट की दुकान संचालक से लूटपाट का मामले को लेकर प्रदर्शन

शहर में पिछले 6 दिनों से चोर-लुटेराें की ओर से की जा रही ताबड़तोड़ लूटपाट व झपटमारी की वारदातों से गुस्साए लोग सड़कों पर उतर आये हैं। सोमवार रात करीब 9 बजे नई बस्ती की गली नंबर 6 में एक रेडीमेड गारमेंट की दुकान में ग्राहक बनकर आए लुटेरे द्वारा दुकानदार पर हमला कर गल्ले से हजारों रुपयों की नकदी, कीमती कपड़े और मोबाइल फोन लूटकर फरार होने के मामले में बुधवार को स्थानीय लोगों ने रोष जाहिर किया तथा पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए झपटमारी व लूट की वारदातों को अंजाम देने वाले लुटेरों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की।

उन्होंने 3 तीन दिन का अल्टीमेटम दिया। मनोज जैन, कमल गुप्ता, गौतम पुरी, प्रमोद, नीरज गोयल, पंकज महेश्वरी, राकेश कुमार, आशु का कहना था कि सड़क पर पैदल जाने वाले राहगीरों से लूटपाट तो आये दिन हो रही है, लेकिन अब लुटेरे दुकानों में भी घुसकर वारदातें कर रहे हैं।

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