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शिक्षा विभाग का फैसला:सरकारी स्कूल पूहला का नाम शहीद हजूरा सिंह बाबेका के नाम पर रखा

बठिंडा2 दिन पहले
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शिक्षा विभाग की ओर से शहीद हजूरा सिंह बाबेका की शूरवीरता व सम्मान के मद्देनजर जिले के सरकारी एलिमेंटरी स्कूल पूहला का नाम बदलकर उनके नाम पर रखने का फैसला किया गया है। शिक्षामंत्री विजयेंद्र सिंगला ने बताया कि अब इस स्कूल का नाम शहीद हजूरा सिंह बाबेका सरकारी एलिमेंटरी स्कूल पूहला होगा।

सिंगला ने बताया कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के निर्देशानुसार स्कूल शिक्षा विभाग ने उपयुक्त प्रक्रिया के जरिए डीसी बठिंडा समेत विभिन्न विभागों से रिपोर्ट मिलने के बाद स्कूल का नाम बदलने का फैसला किया है। उन्होंने बताया कि शहीद हजूरा सिंह ने बर्मा युद्ध के दौरान अपनी कुर्बानी दी और उन्हें दी बर्मा स्टार से सम्मानित किया गया।

साल 2019 में शहीद हजूरा सिंह बाबेका के भतीजे ने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को अपने चाचा की बहादुरी व देश के प्रति बेमिसाल सेवाओं के सम्मान के तौर पर पूहला गांव के स्कूल का नाम बदलकर शहीद हजूरा सिंह के नाम पर रखने के लिए अपील की थी।

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