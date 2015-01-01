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विद्यार्थी चिंतित:होम्योपैथिक-आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेजों में शुरू नहीं हुए दाखिले, विद्यार्थी चिंतित

बठिंडा2 घंटे पहले
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पंजाब के 7 होम्योपैथिक, 16 आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेजों में दाखिला प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई है जबकि मेडिकल साइंस की प्रवेश परीक्षा नीट के 16 सितंबर को रिजल्ट आए को 4 महीने हो चुके हैं। सेंट्रल कौंसिल आफ इंडियन मेडिसिन की ओर से हर साल की जाने वाली इंस्पेक्शन में इस बार देरी की वजह से प्रदेश भर के 6 हजार युवाओं का कैरियर संकट में घिर गया है जबकि पड़ोसी राज्य हरियाणा व राजस्थान के कॉलेजों में दाखिला शुरू हो चुके हैं। सरकार के आयुष मंत्रालय की ओर से फिलहाल प्राइवेट कॉलेजों को दाखिला की मंजूरी नहीं दी है, इन कॉलेजों में वेरिफिकेशन की जा रही है। प्राइवेट कॉलेजों में फैकल्टी का इश्यू इस बार गंभीर बना हुआ है। महत्वपूर्ण नियम स्टाफ का रेगुलर होना है जबकि अनेक कॉलेजों में टीचिंग स्टाफ के डमी होने की शिकायतें भी मिली। कॉलेज प्रबंधन ने स्टाफ को दी जाने वाली सेलरी स्टेटमेंट, स्थायी शहर

का बैंक खाता, पंजाब का रजिस्ट्रेशन के अलावा स्थायी पता की जानकारी भी विभाग को भेजी है। प्राइवेट में तीन कैटेगरी हैं, इनमें एक ट्रस्ट, दूसरी डीम्ड यूनिवर्सिटी के अधीन प्राइवेट कॉलेज हैं। वहीं तीसरी श्रेणी में एक ही मालिक के अधीन संचालित कॉलेज हैं जिसके संचालक अपनी मनमुताबिक काम करते हैं। ऐसे कॉलेजों की इंस्पेक्शन के लिए बनाई सीसीआईएम की 10 मेंबरी बॉडी का कार्यकाल 31 दिसंबर तक मुकम्मल होने को भी इंस्पेक्शन में देरी का कारण माना जा रहा है।

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