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खुलासा:मध्य प्रदेश से आते थे अवैध हथियार जेल में बंद तस्कर करता था डिलिंग

बठिंडा2 घंटे पहले
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  • }हथियार सप्लाई करने वाले दो आरोपियों से रिमांड के दौरान खुलासा

स्पेशल स्टाफ की ओर से 7 अवैध पिस्तौलों और 35 के करीब जिंदा कारतूस पकड़ने के मामले में फरीदकोट जेल में बंद तस्कर राजविंदर सिंह उर्फ लवली को बठिंडा पुलिस प्रोडक्शन वारंट पर लेकर आई है। अवैध हथियारों के साथ पकड़े गए राकेश और कार्तिक ने पुलिस रिमांड के दौरान खुलासा किया था कि वो फरीदकाेट जेल में बंद लवली की बताई जगह पर बदमाशों को हथियारों की सप्लाई देते थे। दोनों आरोपी मध्य प्रदेश से अवैध हथियार लेकर आते थे और फरीदकोट जेल में नशा तस्करी के मामले में बंद लवली जेल में ही मोबाइल के माध्यम से अवैध हथियारों की डिलिंग करता था।

राकेश और कार्तिक हथियारों की डिलीवरी देते थे। आरोपी 50 हजार से लेकर 70 हजार में हथियार बेचते थे। पता चला है कि लवली को हथियारों की डिलिंग करवाने के बदले में मिलने वाला कमिशन ऑनलाइन ट्रांसफर हो जाता था। जानकारी के अनुसार पंजाब में गैंगस्टरों व लूटपाट करने वाले गैंग के लोगों को हथियारों की सप्लाई करने वाले राजस्थान निवासी राकेश और कार्तिक को स्पेशल स्टाफ ने 7 अवैध पिस्तौलों के साथ पकड़ा था। दोनों से की गई पूछताछ में फरीदकोट जेल में बंद कैदी राजविंदर सिंह उर्फ लवली का नाम सामने आने पर पुलिस उसे प्रोडक्शन वारंट पर लेकर बठिंडा आई है।

वह हेरोइन तस्करी के मामले में फरीदकोट जेल में बंद है और वह उक्त आरोपियों को हथियार बेचने में मदद करता था। एसपी गुरबिंदर सिंह संघा ने बताया कि जेल में बंद तस्कर लवली फोन के माध्यम से राकेश और कार्तिक को हथियार खरीदने वाले गैंगस्टरों और लूटपाट करने वालों का पता देता था और आरोपी उन्हें हथियार सप्लाई करते थे। सीकर के गांव गोबिंदपुरा निवासी राकेश कुमार उर्फ सुरेश कुमार व अजमेर के गांव जहागीड निवासी कार्तिक मध्यप्रदेश से उक्त हथियार लेकर आते थे।

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