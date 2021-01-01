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टीकाकरण:15वें दिन 47 लोगों की वैक्सीनेशन,आईजी और एसएसपी आज करवाएंगे काेराेना टीकाकरण वैक्सीनेशन

बठिंडा4 घंटे पहले
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अब हेल्थ केयर वर्कर्स के बाद फ्रंटलाइन वर्कर्स को कोविड-19 वैक्सीनेशन प्रोग्राम में शामिल करने की तैयारी शुरू हो गई। जिला टीकाकरण अफसर डा. मीनाक्षी सिंगला ने बताया कि कोरोना वैक्सीनेशन प्रक्रिया में 15वें दिन 4 सेशन सेंटरों पर 47 लोगों की वैक्सीनेशन की गई। जिसमें सिविल अस्पताल सेशन सेंटर पर 2, दिल्ली हार्ट 25, मैक्स अस्पताल 10 और आदेश अस्पताल में 10 लोगों को कोरोना का टीका लगाया गया।

वहीं उन्होंने बताया कि फ्रंट लाइन वॉरियर के तौर वीरवार को सुबह 10 बजे आईजी बठिंडा जोन जसकरण सिंह और एसएसपी बठिंडा भुपिंदर जीत सिंह विर्क के अलावा अन्य पुलिस अधिकारी और कर्मचारी वैक्सीनेशन प्रक्रिया में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि कोविन पोर्टल पर फ्रंट लाइन वॉरियर की श्रेणी में शामिल पुलिस कर्मचारी, पंचायती राज विभाग, कारपोरेशन, रेवेन्यू विभाग, होमगार्ड का ब्योरा अपडेट किया जा रहा है। जिसमें विभिन्न विभागों से करीब 409 फ्रंट लाइन वॉरियर के तौर कोविन पोर्टल पर डाटा अपलोड किया गया है।

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