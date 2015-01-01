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आरोपी:हाइवे पर व्यापारी को अगवा किया, कार छीनकर संगत मंडी में छोड़कर भागे आरोपी

बठिंडा2 दिन पहले
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  • लुटेरे व्यापारी का पिस्तौल, दो मोबाइल फोन और अन्य सामान भी ले गए

चार हाइवे लुटेरों ने थर्मल की झील नंबर 3 के पास एक व्यापारी को कार समेत अगवा कर लिया और उसे जान से मारने की धमकी देते हुए संगत मंडी ले गए व यहां खेतों के पास व्यापारी को धक्का देने के बाद कार समेत फरार हो गए। थर्मल पुलिस को शिकायत देकर डबवाली रोड निवासी सुखविदर सिंह ने बताया कि उनकी बादल रोड स्थित सनसिटी कालोनी के पास जय दुर्गा ट्रांसफार्मर की इंडस्ट्री है। 9 दिसंबर को वह अपनी

आई-20 कार (नंबर पीबी-03एएल-5628) पर सवार होकर अपने दोस्त की शादी में शामिल होने के लिए कोटकपूरा के मिलन पैलेस में गए थे। शादी में शामिल होने के बाद वह शाम को सात बजे के करीब बठिडा-गोनियाना रोड स्थित थर्मल की झील के पास पहुंचे। इस दौरान वो फोन सुनने लगे तो उसके पास चार अज्ञात युवक आए और उनमें से एक व्यक्ति ने उनसे बरनाला जाने का रास्ता पूछा। अभी वो उनको बरनाला का

पता बता ही रहा था कि उक्त चारों युवक कार का दरवाजा खोलकर जबरदस्ती कार में बैठ गए। इसके बाद कार की पिछली सीट पर बैठे एक व्यक्ति ने उनकी पगड़ी उतारकर उसकी आंखों पर बांध दी। इसके बाद वह उन्हें करीब एक से डेढ़ घंटे तक कार में घुमाते रहे। रात करीब नौ बजे उसे धक्का मारकर बाहर फेंक दिया और कार लेकर फरार हो गए। पट्टी खोली तो पता चला कि वो संगत मंडी के गांव कुटी में हैं। वह किसी तरह अपने घर पहुंचे। कार में दो लाख रुपए नकद, 32 बोर व 12 बोर का लाइसेंसी पिस्टल, दो मोबाइल फोन, पर्स, जिसमें उसके दस्तावेज के अलावा क्रेडिट कार्ड आदि सामान था।

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