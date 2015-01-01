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  • Learned To Make Fake Notes From YouTube, Printed Currency Of Millions Of Rupees Overnight, Slowdown In Lockdown And Adopted Shortcut To Pay Down Debt

नकली नोट:यूट्यूब से नकली नोट बनाना सीखा रातोंरात छापी लाखों रुपए की करंसी, लॉकडाउन में काम में मंदी और कर्ज उतारने के लिए अपनाया शॉर्टकट

बठिंडा2 घंटे पहले
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हरियाणा की मंडी डबवाली के कालोनी रोड वार्ड नंबर 11 के रहने वाले पंकज ने सिर पर चढ़े कर्ज और लॉकडाउन के बाद मंदे हुए धंधे के बाद नकली नोट छापने शुरू कर दिए। पंकज ने इस काम में अपने साथी सोनू वासी वार्ड नंबर 16 ट्रस्ट पार्क वाली गली मंडी डबवाली को भी साथ ले लिया और रातोंरात अमीर बनने का सपना लेकर यूट्यूब से नकली नोट छापने का आइडिया लिया और रातोंरात लाखों रुपए छाप दिए।

अभी हजारों रुपए ही मार्केट में चलाए थे कि पुलिस के हत्थे चढ़ गए। दोनों को सीआईए-1 की पुलिस ने साढ़े 9 लाख रुपए की नकली करंसी के साथ एक दिन पहले पंजाब और हरियाणा की सीमा पर पड़ते गांव डूमवाली के पास से गिरफ्तार किया था। आरोपियों से नकली नाेट छापने के लिए कलर स्कैनर कम प्रिंटर बरामद किया है। पंकज डबवाली में बस स्टैंड पर बुक स्टोर चलाता है जबकि उसका साथी सोनू मंडी डबवाली में ही अपने भाई की जूतियों की दुकान में मजदूरी करता था।

ज्यादातर पेट्रोल पंप पर असली नोटों में नकली नोट मिक्स करके चलाते थे

शनिवार को प्रेस कांफ्रेंस के दौरान एसपीडी गुरविंदर सिंह संघा ने बताया कि सीआईए-1 के इंचार्ज अमृतपाल सिंह भाटी को गुप्त सूचना मिली थी कि मंडी डबवाली के दो व्यक्ति जो नकली करंसी लेकर बठिंडा में चलाने के लिए आ रहे हैं। इंस्पेक्टर भाटी और एसआई हरजीवन सिंह ने पुलिस पार्टी के साथ गांव डूमवाली पर नाकाबंदी कर दो पैदल आ रहे लोगों की तलाशी ली तो आरोपी पंकज से दो लाख रुपए के जाली नोट और सोनू से एक लाख 20 हजार रुपए के जाली नोट बरामद किए।

दोनों को हिरासत में लेकर पंकज के घर से एक कलर स्कैनर कम प्रिंटर और 3 लाख 30 हजार रुपए के नकली नोट बरामद करवाए जबकि सोनू के घर से 3 लाख रुपए नकली बरामद किए। बरामद किए गए नोटों में 2000, 500, 200, 100 रुपए के नोट शामिल हैं। प्राथमिक पूछताछ में ये बात सामने आई है कि आरोपियों ने 8-10 दिन पहले ही ये काम शुरू किया था। आरोपी पंकज इस मामले का मास्टरमाइंड है जिस पर 7 लाख रुपए के करीब कर्ज है। कर्ज उतारने के लिए इसने कुछ दिन पहले यूट्यूब से नकली नोट छापने का आइडिया लिया और अपने साथी सोनू को साथ मिलाकर अपने घर में ही नकली नाेट छापने शुरू कर दिए।

आरोपियों ने अभी तक कुछ हजार रुपए ही चलाए हैं। ये लोग त्योहारों के मौके पर नकली नोट कैश करने की तैयारी कर रहे थे। पता चला है कि ये लोग ज्यादातर पेट्रोल पंप से वाहनों में तेल डलवाने के लिए असली नोटों में नकली नोट मिक्स करके चलाते थे। एसपी ने बताया कि इससे पहले की ये लोग लाखों रुपए मार्केट में चला देते, पुलिस के हत्थे चढ़ गए। उन्होंने बताया कि आरोपी नोटों में प्रयोग किए जाने वाला कागज अलीबाबा नामक ऑनलाइन शॉपिंग साइट से मंगवाते थे।

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