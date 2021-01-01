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प्रचार:कांग्रेस के उम्मीदवार का बैनर लगा वार्ड में लग रहीं थीं एलईडी लाइट्स

बठिंडा4 घंटे पहले
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  • शिअद व आजाद प्रत्याशी बोले, सरकारी मशीनरी कर रही सहयोग

चुनाव का माहौल बनते ही वार्डों में चुनाव प्रचार तो जोर पकड़ ही चुका है, साथ ही वार्डों में प्रचार के साथ-साथ आचार संहिता को लेकर भी शिकायतें सामने आने लगी हैं। उम्मीदवार के प्रचार के लिए हर ग्रुप तरह-तरह की जोर आजमाइश कर रहा है, जिसमें ताजा तरीन माला वार्ड नंबर 44 का सामने आया है जहां नगर निगम द्वारा शहर में जारी किए गए एलईडी लाइट्स के कांट्रेक्ट में काम कर रहे वाहन के आगे सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस के उम्मीदवार का पोस्टर लगा वार्ड नंबर 44 में खंभों पर एलईडी लाइट्स लगाईं जा रही थीं तथा पिछले दो दिनों से वार्ड में यह जारी बताया जा रहा है।

इस बारे में शिरोमणि अकाली दल के वार्ड 44 के उम्मीदवार हरविंदर शर्मा गंजू ने कहा कि वार्ड 44 में जमकर आचार संहिता की उल्लंघना हो रही है तथा कांग्रेस के उम्मीदवार को जिताने को पूरी निगम की सरकारी मशीनरी जुटी हुई है। पहले वार्ड में सीवरेज पाइप डालने को लेकर निगम के अधिकारी उम्मीदवार को लेकर गली-गली चक्कर काटते रहे, अब छोटा हाथी के आगे उम्मीदवार का बैनर लगा वार्ड 44 में यह प्रचार हो रहा है कि यह काम कांग्रेस करवा रही है। वहीं आजाद उम्मीदवार राजिंदर गोल्डी ने कहा कि वार्ड में काम सरकारी हो रहा है, लेकिन प्रचार कांग्रेस उम्मीदवार का किया जा रहा है तथा यह पहली घटना नहीं है।

वहीं आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कांग्रेस के उम्मीदवार इंदरजीत सिंह इंदर ने कहा कि उन्हें वाहन के आगे उनका पोस्टर लगा लाइट्स लगाने की कोई जानकारी नहीं है। शायद यह किसी की राजनीतिक पारी शुरू होने को लेकर शरारत भी हो सकती है। वहीं इलेक्शन कमीशन आब्जर्वर विपुल उज्जवल ने कहा कि उन्हें उम्मीदवार लिखित या व्हाटसएप पर शिकायत दे सकते हैं। वह इस पर रिपोर्ट लेंगे।

वार्ड 44 में प्रचार को लेकर आमने-सामने आए निगम चुनाव के उम्मीदवार

वाहन के आगे लगा पोस्टर हंगामा होने पर हटाया -वार्ड 44 में 11 उम्मीदवार हैं। भास्कर को मिली शिकायत में शिअद उम्मीदवार व पूर्व पार्षद रहे हरविंदर शर्मा व आजाद उम्मीदवार राजिंदर गोल्डी ने कहा कि कांग्रेस के उम्मीदवार को जिताने को निगम सहयोग कर रहा है, क्योंकि उनके पिता निगम में कार्यरत हैं। पहले सीवरेज बिछाते समय अधिकारी उम्मीदवार को लेकर गली-गली घूमे तो अब एलईडी लगा रहे वाहन के ऊपर ही उम्मीदवार के हक में पोस्टर लगा रखा था, जबकि यह काम पहले ही अप्रूव हो चुके हैं वहीं इस मामले में निगम के एक जूनियर अधिकारी ने पहले बैनर लगने से इंकार किया तथा फोटो देखने के बाद ठेकेदार को जानकारी देने को कहा।

क्या कहती है चुनाव आचार संहिता
चुनाव आचार संहिता का मतलब इस समयकाल में कोई भी नए काम की घोषणा नहीं हो सकती तथा ना ही मंत्री या पार्षद किसी प्रोजेक्ट को कोई नई रकम इश्यू कर सकते हैं। कोई भी सरकारी मशीनरी किसी भी नेता या उम्मीदवार आदि का प्रचार नहीं कर सकती तथा ना ही कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी उम्मीदवार के प्रचार में हिस्सा ले सकता है तथा ना ही उसका खुलेआम सहयोग कर सकता है।

कांग्रेस प्रत्याशी बोले, जानकारी नहीं
पहली बार पार्षद चुनाव में उतरे वार्ड नंबर 44 के कांग्रेस उम्मीदवार इंदरजीत सिंह इंदर ने कहा कि उन्हें इस बात की कोई सूचना नही है कि किसी वाहन पर उनका पोस्टर लगाकर वार्ड में एलईडी लाइट्स लगाई जा रही हैं। शायद किसी ने शरारत की है, लेकिन वह वार्ड में ईमानदारी से प्रचार कर रहे हैं।

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