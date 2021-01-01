पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

कृषि कानून:मजूदर-मुलाजिम संगठनों ने किसानों के समर्थन में निकाला मार्च, पीएम को कोसा

बठिंडा2 दिन पहले
  • कॉपी लिंक
  • यूनियन के नेता बोले- दिल्ली में लाल किले पर केसरी झंडा फहराने की मोदी सरकार ने साजिश रची

दिल्ली में कृषि कानूनों को रद करवाने के लिए संघर्ष कर रहे किसानों के समर्थन में शुक्रवार को मजदूर, मुलाजिम व ठेका मुलाजिम संगठनों ने टीचर्स होम से लेकर मेहना चौक तक मार्च निकाला। संगठनों के नेताओं ने लाल किले पर केसरी झंडा फहराने की सरकारी साजिश रचने वाली सरकार और केंद्र की मोदी सरकार ने सिंघू बार्डर पर गुंडा तत्वों से किसानों पर हिंसक हमले करने की नापाक कोशिशों की कड़ी निंदा की और

इसे मोदी सरकार की बौखलाहट करार दिया।नेताओं ने कहा कि मोदी सरकार अपने सरकारी एजेंटों के माध्यम से और कुछ अज्ञात वर्गों को गुमराह करके लाल किले पर केसरी झंडा फहराकर यह साजिश रची गई थी ताकि किसान आंदोलन को बदनाम किया जा सके। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार अब संगठन की छवि को धूमिल कर फांसीवादी हमले से संघर्ष को कुचलने का प्रयास कर रही है और देश में सैकड़ों लोगों को झूठे आरोपों में गिरफ्तार कर संघर्ष को दबाने की साजिश रची जा रही है। ऐसी स्थिति में सभी वर्गों को मजदूर वर्ग के सभी वर्गों में एकजुटता बना संघर्ष को संगठित करना होगा।

शहरी लाेगों और मजदूर वर्ग को किसान आंदोलन में पूरे जोश के साथ डटने का किया ऐलान -संघर्ष में रामसा टीचर्स यूनिवर्सिटी से हरजीत जिदा, डीटीएफ से रेशम सिंह खेमूआना, ठेका कर्मचारी संघर्ष मोर्चा पंजाब से जगरूप सिंह, वरिंदर सिंह बीबीवाला, गुरविंदर पन्नू, सेवक दंदीवाल, जमहूरी अधिकर सभा से प्रीतम सिंह, रेशम सिंह टीएसयू (भंगल), बीकेयू उगराहां से मोठू सिंह, भारत नौजवान सभा से अश्वनी गुड्डा, लोक मोर्चा पंजाब से सुखविंदर सिंह, सेवानिवृत्त एसोसिएशन से महिंदरपाल सिंह, पंजाब फार्म वर्कर्स यूनिवर्सिटी से सेवक सिंह, सरकारी प्रयोगशाला कर्मचारी यूनी से राजवंत सिंह, 6060 कैडर यूनी. से विकास रामपुरा, अध्यापक दल से जगतार बाठ, जमहूरी किसान सभा से नायब सिंह औलख, ग्रामीण मजदूर सभा से प्रकाश सिंह, पंजाबी साहित्य सभा से हरभजन सिंह, टीचर होम ट्रस्ट से लक्ष्मण सिंह, बीएड फ्रंट से गुरप्रीत सिंह, नवनियुक्त ईईटी शिक्षक विश्वविद्यालय से विपन कुमार, डीएमएफ सिकंदर धालीवाल, पैरामेडिकल एंड हेल्थ वर्कर्स कोऑर्डिनेटिंग कमेटी से गगनदीप सिंह, केंद्रीय पंजाबी लेक सभा के सुरिंदरप्रीत सिंह, सभा से जनवादी नौजवान कुलजीत भुल्लर, स्पोट़्र्स स्कूल घुद्दा से हरजिंदर सिंह, वोकेशनल मास्टर यूनिवर्सिटी से गुरदीप मान, पंजाबी यूनिवर्सिटी रीजनल सेंटर से डॉ. राजिंदर सिंह, नाट्यम ग्रुप जैतो से कीर्ति कृपाल, किसान संघर्ष समर्थन समिति (बठिंडा) से हेमराज सिंह, मालवा बस ऑपरेटर यूनि: अवतार सिंह, एएलएम मोर्चा से दलजीत सिंह मेहमा आदि नेताओं ने सभी शहरी लोगों और मजदूर वर्ग से किसान आंदोलन में डटने का आह्वान किया।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबंगाल में भाजपा को राम बाण का सहारा, फिर होगी सरकार और किसानों की मीटिंग और वायुसेना को चाहिए नए फाइटर जेट - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप काम के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेंगे। हंसी मजाक और मनोरंजन में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। अपने कार्यों को सोच-समझकर व शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए, अवश्य ही सफलता हासिल होगी। ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser