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पुतला फूंका:खेती विरोधी कानूनों के खिलाफ मोदी सरकार का पुतला फूंका

मानसा31 मिनट पहले
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मोदी सरकार देश को आर्थिक, समाजिक व राजनीतिक तौर पर कमजोर करके देश के लोकतंत्र ढांचे को तोड़ रही है। कोरोना वायरस की महामारी संकट समय लोगों की बाजू पकड़ने की बजाए इस आड़ में मजदूर विरोधी किरत कानून, तीन खेती विरोधी समेत काले कानूनों को गैर संविधानिक तरीके के साथ देश को तोड़ने का काम किया है ओर देश की एकता, अखंडता, भविष्य को लेकर देश की किसान जत्थेबंदियों द्वारा दिल्ली मे संघर्ष किया जा रहा है। उक्त शब्दों का प्रगटावा कृष्ण चौहान ने हाजिर साथियों के साथ सांझा किया। इस समय सीपीआई के शहरी सचिव रतन भोला, दर्शन पंधेर ने कहा कि काले कानूनों को लेकर लागू किया जा

रहा संघर्ष अब पूरी दुनियां का संघर्ष बन चुका है और इन काले कानूनों को रद्द करवाने तक संघर्ष जारी रहेगा। इस मौके इस संघर्ष में शहीद हुए साथियों को श्रद्धांजलि भेंट की। इस मौके नौजवान सभा के बलजिंदर बब्बू, सुखविंदर सुक्खी, पूर्व पार्षद बलवीर सिंह बीरा, बलविंदर सिंह, मग्घर सिंह आदि हाजिर थे।

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