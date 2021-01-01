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कौंसिल चुनाव:आज से नामिनेशन, निगम के 50 वार्डों सहित 5 कौंसिलों व 9 नगर पंचायतों के भी चुनाव

बठिंडा2 दिन पहले
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  • कागज रद्द होने से बचाने को एक्सपर्ट से राय, ज्योतिष से भी संपर्क

स्टेट इलेक्शन कमीशन के शेड्यूल के अनुसार आज यानी की 30 जनवरी से नगर निगम व कौंसिल चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामांकन दाखिल करने का काम शुरू हो जाएगा। इस बार काफी एक्टिव लग रहे चुनाव फील्ड में काफी नए चेहरे पहली बार चुनाव मैदान का दीदार करेंगे। ऐसे में नए होने के नाते उनकी चिंता भी नामांकन को लेकर बेहद अधिक है।

ऐसे में कोई नया उम्मीदवार अपना नामांकन रद्द होने से बचाने को किसी एक्सपर्ट नेता की नामांकन भरने को लेकर राय ले रहा है तो ज्योतिष को मानने वाले लोग 30 जनवरी से लेकर 3 फरवरी के मध्य तक की लक्की तारीख खोजने को अपनी कुंडली दिखा रहे हैं जिसमें अच्छी खासी संख्या में सभी पक्षों के लोग हैं ताकि चुनाव मैदान में उन्हें कामयाबी मिले।

नगर निगम बठिंडा के 50 वार्डों के अलावा जिला बठिंडा में 5 नगर कौसिल व 9 नगर पंचायतों के चुनाव का माहौल पूरा सरगर्म नजर आ रहा है। निगम चुनाव में 50 वार्डों के लिए जहां कांग्रेस ने 36 उम्मीदवारों की घोषणा के बाद बाकी 14 उम्मीदवारों को सीधे ही हरी झंडी देकर मैदान में उतार दिया, वहीं शिअद सभी 50 उम्मीदवारों की घोषणा कर चुका है जबकि बठिंडा सोशल ग्रुप दावे के विपरीत अभी 14 उम्मीदवार ही घोषित कर पाया है। वहीं भाजपा आज अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर सकती है जबकि आप का अभी 3 उम्मीदवारों की घोषणा करना बाकी है।

नामांकन को लेकर पूरी सतर्कता बरत रहे उम्मीदवार, 3 फरवरी तक जमा होंगे नामांकन- इस बार निगम चुनाव में काफी नए चेहरे पहली बार चुनाव मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। पहली बार चुनाव लड़ने के चलते उनके मनों के अंदर काफी डर भी है। ऐसे में नामांकन को लेकर वह कोई चूक नहीं चाहते। पहले चुनाव लड़ चुके पार्टी के सीनियर नेताओं की सेवाओं को वह नामांकन भरने व गाइडलाइन के लिए उपयोग कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ भाग्य तारीख निकलवाने को भी उम्मीदवार अपने पसंदीदा ज्योतिषियों के पास नामांकन की तारीख निकलवाने जा रहे हैं ताकि मैदान फतेह करने में अधिक परेशानी नहीं आए। हालांकि पुराने नेताओं के अनुसार वह कागज तैयार होने पर नामांकन दाखिल करने जाएंगे। इसी के तहत बठिंडा नगर निगम के नामांकन पत्र वार्ड नंबर 1 से 17 तक सचिव रीजनल ट्रांसपेर्ट अथारिटी, मिनी सचिवालय में एसडीएम कोर्ट रूम कमरा नंबर 311, वार्ड नंबर 18 से 35 तक सहायक आबकारी व कर कमिश्नर जीएसटी बठिंडा के कमरा नंबर 358 और वार्ड 36 से 50 तक तहसीलदार के पास दाखिल किए जाएंगे।

शहर के 50 वार्डों में 193 पोलिंग बूथ, 2.09 लाख वोटर्स करेंगे वोट

बठिंडा नगर निगम में कुल 50 वार्डों में 193 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं जहां 14 फरवरी को 2 लाख 9 हजार 777 वोटर उनका भविष्य चुनने को ईवीएम पर वोट करेंगे। बठिंडा में 17 जनरल, 19 महिला, 6 एससी, 6 एससी महिला व 2 बीसी वार्ड सहित कुल 50 वार्ड हैं। इसमें कांग्रेस व शिअद सभी 50 वार्डों में अपने प्रत्याशियों को उतार चुके हैं। कांग्रेस ने हालांकि 36 उम्मीदवारों की ही घोषणा की है, लेकिन बाकी 14 उम्मीदवारों को उन्होंने डायरेक्ट हरी झंडी दिखा दी। वहीं आप अभी तक दो पारियों में 47 उम्मीदवार तथा बठिंडा सोशल ग्रुप ने 14 उम्मीदवारों के नामोें का एलान किया है।

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