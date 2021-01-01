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कैंसर डे:कैंसर अस्पताल में पर्याप्त स्टाफ नहीं, मरीज परेशान

बठिंडा4 घंटे पहले
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  • 116 करोड़ खर्च करने के बाद भी एडवांस कैंसर डायग्नोस्टिक ट्रीटमेंट एंड रिसर्च सेंटर की हालत दयनीय

मानसा रोड के नजदीक ग्रोथ सेंटर के पास स्थित एडवांस कैंसर डायग्नोस्टिक ट्रीटमेंट एंड रिसर्च सेंटर पर लगभग 116 करोड़ रुपए खर्च किए। जिसमें इमारत निर्माण पर 46 करोड़ रुपए, 70 करोड़ रुपए मशीनें खरीदने पर, 100 मरीजों की क्षमता के लिए 50 डाक्टरों के पद की स्वीकृति प्रदान की गई थी। इस सेंटर को 7 जुलाई 2016 से पूर्ण तौर पर हो गया, लेकिन करीब 4 वर्ष में ही एडवांस कैंसर डायग्नोस्टिक ट्रीटमेंट एंड

रिसर्च सेंटर की हालत दयनीय हो गई है। मरीजों को आए दिन किसी न किसी समस्या से परेशान होना पड़ रहा है। यहां पर्याप्त स्टाफ तक नहीं है। पूरी जिम्मेदारी मात्र एक ही डाक्टर पर है। यहां मानसा, मुक्तसर, फिरोजपुर, फरीदकोट, फाजिल्का, संगरूर, बरनाला आदि जिलों के अलावा हरियाणा से भी कैंसर के मरीज दवा लेने के लिए आ रहे हैं।

बुधवार को कैंसर अस्पताल में तैनात माहिर डाक्टर परविंदर सिंह संधू की ड्यूटी ऑपरेशन थिएटर में होने के कारण ओपीडी में उपस्थित नहीं हो पाए। जिसके चलते मरीजों को इंतजार करना पड़ा व कुछ मरीज वापस लौटने के लिए मजबूर हुए।एडवांस्ड कैंसर इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर डा. दीपक अरोड़ा के अनुसार अस्पताल में 2020 में अभी तक 30 हजार मरीज इलाज के लिए आ चुके हैं। मानसा जिले की महिला मरीज शांति देवी

के परिजन राकेश कुमार ने बताया कि महीने में 3 बार कैंसर अस्पताल इलाज के लिए अाते हैं। अस्पताल करीब आधा किलोमीटर दूर है, अाॅटाे वाले मनमाने रेट लेते हैं। फाजिल्का से आए मनोहर लाल ने बताया कि सरकार ने अस्पताल तो बहुत बड़ा बना दिया, लेकिनं मात्र एक डाक्टर ही तैनात हैं, जिससे पूरी सुविधा नहीं मिल पाती।

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