पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

शिकायत:सेवा केंद्र से अब मिलेगी पीजीआरएस पर शिकायत दर्ज कराने की सुविधा : डीसी

मानसा30 मिनट पहले
  • कॉपी लिंक

मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह द्वारा राज्य के लोगों को निर्विघ्न ढंग से नागरिक केंद्रित सेवाएं प्रदान करने की कोशिश तहत वन स्टाप वेब पोर्टल के रूप में एक डिजीटल शिकायत निवारण प्रणाली (पीजीआरएस) की शुरुआत की गई है। जिसकी सुविधा अब सेवा केंद्रों के जरिये भी प्राप्त की जा सकती हैं। इस संबंधी डिप्टी कमिश्नर महिंद्रपाल ने बताया कि प्रशासनिक सुधारों तथा लोक शिकायतें विभाग (डीजीआर व पीजी) द्वारा विकसित किए गए इस पोर्टल के जरिये नवीनतम टेक्नाेलॉजी का प्रयोग करके अब कोई भी नागरिक अपनी शिकायतें संबंधित सरकारी विभागों के पास कनेक्ट.पंजाब.जीओवी.इन पर जमा करवा सकता है या फिर

नजदीकी सेवा केंद्र में जाकर अपनी अर्जी दे सकता है। उन्होंने बताया कि पी.जी.आर.एस. वेब पोर्टल पर सेवा केंद्र से अर्जी देने समय 10 रुपए सेवा फीस ली जाएगी। इसके अलावा और किस्म की सरकारी फीस नहीं वसूली जाएगी। उन्होंने बताया कि पोर्टल के जरिये, नागरिक अपनी शिकायतों की स्थिति बारे ऑनलाइन जानकारी ले सकेंगे तथा उनको प्रक्रिया के हर पड़ाव पर एस.एम.एस. द्वारा सूचित किया जाएगा शिकायत का हल होने पर उनको फोन कॉल आएगी और अगर वह संतुष्ट नहीं हैं तो उनकी शिकायत उच्च अधिकारियों के पास पहुंचाई जाएगी।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंदिल्ली विधानसभा में कृषि कानूनों का पर्चा तार-तार, देश में कोरोना संक्रमित हो सकते हैं एक करोड़ पार - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज दिन की शुरुआत संतोषजनक कार्यों से होगी। मित्रों या सहयोगियों के साथ फोन पर ही कोई महत्वपूर्ण वार्तालाप फायदेमंद साबित होगी। आप अपने आत्मविश्वास तथा भरपूर ऊर्जा द्वारा अपने कार्यों को उचित ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें