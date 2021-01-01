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बैठक:मास्टर कैडर से पदोन्नतियां अगले सप्ताह संभावित

बठिंडा2 दिन पहले
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  • शिक्षा सचिव से मास्टर कैडर यूनियन ने बैठक करके उठाए प्रमोशन समेत अनेक मसले

मास्टर कैडर संगठन एमसीयूपी पंजाब की अहम बैठक सोमवार को शिक्षा सचिव कृष्ण कुमार से उनके दफ्तर में बेहद सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई। इस दौरान प्रदेश प्रधान बलदेव सिंह बुट्‌टर, संरक्षक गुरप्रीत सिंह रियाड़, वाशिंगटन सिंह समीरोवाल व प्रदेश महासचिव बलजिंदर सिंह धालीवाल ने मास्टर कैडर की प्रमोशन समेत अनेक मसले उठाए।

प्रांतीय वरिष्ठ उपप्रधान हरमिंदर सिंह दुरेजा व जोन प्रधान कुलजीत सिंह मान ने बताया कि शिक्षा सचिव ने 1247 लेक्चरारों को दोबाना स्टेशन च्वाइस करवाकर नए स्टेशन अगले सप्ताह तक देने का भरोसा दिया। शिक्षा सचिव ने बताया कि पुराने लगभग 1247 लेक्चरारों को एक सप्ताह में दोबारा नए सिरे से स्टेशन का चुनाव करवाया जाएगा तथा एक बार नए स्टेशन पर हाजिर होकर 10 अप्रैल तक मौजूदा स्कूलों में ही काम

करते रहेंगे ताकि बच्चों की पढ़ाई नुकसान न हो। बाकी लगभग 3500 अन्य तरक्कियां भी की जा रही हैं, इन्हें भी एक बार हाजिर करवाकर सभी 10 अप्रैल तक मौजूदा स्कूलों में ही काम करते रहेंगे। इसके साथ ही हेडमास्टरों की तरक्की भी हो रही है। शिक्षा सचिव ने मुख्याध्यापक व लेक्चरारों की 31 मार्च तक खाली होने वाली पोस्टों पर पदोन्नति बेहद जल्द करने का आश्वासन दिया। शिक्षा सचिव ने जूनियर सीनियर के केसों का

जल्द निपटारा, ईटीटी से मास्टर कैडर की प्रमोशन, 3582 अध्यापकों के तबादले व अन्य जनरल तबादले जल्द शुरू, 6060 अध्यापकों के 4 साल के एसीपी केसों का वित्त विभाग में जवाब आने के बाद जल्द निपटारा तथा रमसा की पोस्टों को विभागीय पोस्टों में मर्ज करने संबंधी दिशा-निर्देश मौके पर ही जारी किए। हेडमास्टर अथवा लेक्चरर की तरक्की के लिए ऑप्शन भी ली जाएगी जिस संबंधी प्रोफार्मा भी आ रहा है। बैठक में

एडीपीआई गुरजोत सिंह, दविंदर सिंह, मनदीप सिंह पीए शिक्षा सचिव हाजिर रहे। वहीं बलजिंदर सिंह, भवन सिंह, हरबंस सिंह, जतिंदर सिंह, गुरमीत सिंह, अनिल कुमार शर्मा, अशोक तनेजा, गुरदीप सिंह आदि उपस्थित रहे।

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