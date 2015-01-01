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कमीशन विशेष:सफाई कर्मचारियों की सामाजिक औओर आर्थिक उन्नति में जुटा सफाई कमीशन : राम सिंह

भीखी29 मिनट पहले
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प्रदेश सफाई कमिशन कमीशन के उप-चेयरमैन राम सिंह ने नगर पंचायत दफ्तर भीखी में सफाई कर्मचारियों की समस्याएं सुनते कहा कि कमिशन सफाई कर्मचारियों की समाजिक और आर्थिक बेहतरी के लिए राज्य अाैर केंद्र सरकार को निरंतर अपनी सिफारिशें भेज रहा है। पत्रकारों से बातचीत करते उन्होंने कहा कि कहा कि कमिशन ने प्रदेश के 28 हजार ठेका आधारित कर्मचारियों को रेगुलर करने की सिफारिश की है। उन्होंने कहा कि सफाई कर्मचारी अनेकों वार सीवरेज की सफाई करते समय दुर्घटना का शिकार हो जते हैंऔर उनके परिवारों की संभाल के लिए स्पेशल ग्रांटें अाैर उनके बच्चों को नौकरी इत्यादि का प्रबंध करने

के लिए कमीशन विशेष सिफारिश भेजता है। एक सवाल के जबाव में उन्होंने कहा कि सफाई कर्मचारियों के उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे बच्चों को विशेष सुविधाएं देने के लिए केंद्रीय समाजिक न्याय अाैर अधिकारता मंत्रालय से स्पेशल वजीफे की मांग की है। इस मौके पर नगर पंचायत के प्रधान विनोद सिंगला ने उपचेयरमैन को नगर में रविदास मंदिर ओर रेगुलर सफाई कर्मचारियों की मांग रखी। इस मौके पर पार्षद किल्लु सिंह व केवल सिंह मौजूद थे।

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