Sidhu Moosewala's SYL Song Was Leaked On June 20

20 जून को लीक हो गया था SYL गीत: सिद्धू मूसेवाला के पिता की शिकायत पर मामला दर्ज, रिलीज होकर हट भी चुका गाना

बठिंडा एक घंटा पहले



पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला का SYL गीत रिलीज डेट से पहले ही लीक हो गया था। गाना लीक होने के बाद मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह सिद्धू ने मानसा सदर थाने में शिकायत दी। जिस पर पुलिस ने एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।

सिद्धू मूसेवाला का SYL गीत 23 जून को शाम 6 बजे रिलीज हुआ था, जिसे अब केंद्र सरकार के कहने पर यू-ट्यूब से भी हटा दिया गया है। जानकारी के मुताबिक, 23 जून को गाना रिलीज होने से पहले ही 20 जून को लीक हो गया था। इस पर 25 जून को पिता ने मानसा थाने में शिकायत दी थी। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है।

शरारती व्यक्ति को माफ नहीं किया जा सकता

सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह सिद्धू ने कहा कि उन्होंने एक बार ऐसा करने वाले को माफ कर दिया था, लेकिन अब भविष्य में भी ऐसा किया तो उन लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं मां चरण कौर ने कहा कि ऐसे शरारती व्यक्ति को माफ नहीं किया जा सकता है।

मूसेवाला का SYL गीत बैन

23 जून को रिलीज हुए मूसेवाला के SYL गीत को यूट्यूब पर भारत में बैन लगा दिया गया है। गाने को मूसेवाला के ऑफिशियल यू-ट्यूब चैनल से हटा दिया गया है। बता दें कि गाने में पंजाब और हरियाणा के बीच SYL (सतलज-यमुना लिंक) नहर के पानी को लेकर और बंदी सिखों के मुद्दे पर लगातार विवाद हो रहा था। इसे देखते हुए केंद्र सरकार ने गाना बैन कर दिया है।

अब भारत में यूट्यूब पर सिद्धू मूसेवाला का SYL गाना सर्च करने पर this content is not available on this country domain लिखा आ रहा है। सिद्धू मूसेवाला के SYL गाने को महज 2 ही दिन में 2.7 करोड़ व्यूज मिल गए थे। गाना नंबर एक पर ट्रेडिंग में था। गाने पर 3.3 करोड़ कमेंट भी आ चुके थे। सिद्धू की हत्या के 26 दिन बाद ट्रिब्यूट के तौर पर यह गाना रिलीज किया गया था।

किसान आंदोलन और लाल किले का भी जिक्र

गाने में सिद्धू ने कृषि कानूनों को लेकर शुरू हुए किसान आंदोलन और लाल किले का भी जिक्र किया था। 4 मिनट 9 सेकेंड के इस गाने में मूसेवाला ने एसवाईएल नहर का मुद्दा उठाते हुए कहा था कि पंजाब के पास किसी को देने के लिए पानी नहीं है।