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टीम:पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड के क्षेत्रीय डिपो के लिए उपयुक्त जगह की संभावना तलाशने पहुंची टीम

बठिंडा2 घंटे पहले
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सिविल लाइंस इलाके में स्थित पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड के क्षेत्रीय डिपो को तब्दील करने की योजना की गतिविधियां तेज हो गई हैं। वीरवार को बोर्ड के सीनियर अधिकारियों पर आधारित टीम ने शहर के विभिन्न कोनों में खाली पड़ी सरकारी इमारतों का मौका-मुआयना किया। बोर्ड के डिप्टी डायरेक्टर गुरतेज सिंह, बोर्ड कंट्रोलर जनक राज महरोक व सीनियर मैनेजर हरमनजीत सिंह पर आधारित टीम ने जिला प्रशासन की ओर से सुझाए गोनियाना रोड महंत गुरबंता दास डफ एंड डंब स्कूल के समीप स्थित डीडीआर सेंटर की इमारत का अवलोकन किया। जिला रेडक्रॉस की इमारत का साइज लगभग 5500 स्कवेयर फुट है जोकि बोर्ड के क्षेत्रीय डिपो के लिए कम है। वहीं यह ईजी अप्रोचेबल नहीं। जिला रेडक्रॉस सोसायटी के सचिव दर्शन बांसल ने बोर्ड के अधिकारियों को भागू रोड स्थित पटवारखाना की इमारत भी दिखाई जिसकी इमारत भी लगभग 6 हजार फुट है। टीम ने इसे अनुकूल नहीं माना। बोर्ड टीम ने सिविल अस्पताल के समीप स्थित डिस्ट्रिक्ट डिसएबिलिटी रीहेबिलिटेशन सेंटर (डीडीआर) की इमारत का मुआयना किया जिसका क्षेत्रफल लगभग 8 हजार स्कवेयर फीट है। इमारत के बीचों-बीच खाली ग्राउंड में छत डालकर इसे किताबें स्टोर करने के लिए उपयोगी माना। हालांकि बोर्ड की टीम ने तीनों इमारतों की पैमाइश करके यहां की संभावनाओं की रिपोर्ट बना दी है जिस पर आलाकमान की ओर से फैसला लिया जाएगा। इस दौरान उनके साथ पीडब्ल्यूडी बीएंडआर के अधिकारी भी उपस्थित रहे।

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