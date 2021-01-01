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सुनवाई:मौड़ बम ब्लास्ट केस में तामील नहीं हुए सम्मन अदालत ने अहलमद को लगाई कड़ी फटकार

विजय कुमार | मौड़ मंडी2 दिन पहले
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  • अब 23 मार्च को दोबारा होगी सुनवाई

2017 के विधानसभा चुनाव के दौरान मौड़ बम ब्लास्ट मामले में शिकायतकर्ता को सम्मन तामील कराने में अहलमद की लापरवाही सामने आई है। न्यायाधीश ने नाराजगी जाहिर करते हुए एक कोर्ट अहलमद को कड़ी फटकार लगाते हुए भविष्य मे ऐसी गलती दोबारा न करने की हिदायत करते हुए 23 मार्च 2021 सुनवाई तय करते हुए दोबारा सम्मन तामील कराने के आदेश दिए हैं।

कांग्रेस नेता हरमंदिर जस्सी की जनसभा में हुआ था ब्लास्ट
जिक्रयोग्य है कि 2017 विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेसी उम्मीदवार हरमंदिर सिंह जस्सी मौड़ विधानसभा हल्के से चुनाव लड़ रहे थे। तब 31 जनवरी को जस्सी की चुनाव प्रचार के लिए आयोजित जनसभा में मारुति कार में बम ब्लास्ट हुआ था। जिसमे 5 मासूम बच्चों समेत 7 लोगों की मौत हो गई थी। इसके अलावा करीब 2 दर्जन से अधिक व्यक्ति जख्मी हुए थे।

28 जनवरी के लिए जारी हुए थे समन- ब्लास्ट मामले के 12 महीने की पुलिस जांच के बाद फरवरी 2018 को 4 गवाह सामने आए थे। गवाह कृष्ण कुमार वासी बजोता, सुनील कुमार वासी नादर, हरप्रीत सिंह हैपी वासी घुकांवाली तथा हरमेल सिंह वासी विजय नगर ने मौड़ पुलिस के समक्ष कार की पहचान कर तलवंडी साबो कोर्ट में ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास गुरदर्शन सिंह के समक्ष 164 सीआरपीसी के तहत बयान दर्ज करवाए। इसके बाद डेरा सिरसा से संबंधित गुरतेज काला निवासी अलीका, अवतार निवासी मैसीमाजरा, अवतार सिंह निवासी बलदगढ़ को बम ब्लास्ट केस में नामजद कर लिया था।

उक्त केस में अदालत ने शिकायतकर्ता को 28 जनवरी के लिए समन जारी किए, लेकिन वह कोर्ट नहीं पहुंचे। इस पर वीरवार को मुकदमे की सुनवाई हुई। अदालत ने जब वारंट के बारे में जानकारी की तो पता चला कि अहलमद ने अभी तक शिकायतकर्ता को समन तामील नहीं करा सका है।

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