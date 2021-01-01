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चुनाव:निगम के 50 वार्डों में कुल 362 नामांकन, भाजपा प्रधान बिंटा ‘आजाद उम्मीदवार’

बठिंडा2 घंटे पहले
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  • नगर निगम, नगर कौंसिल व नगर पंचायत चुनाव के लिए 1290 नामांकन दाखिल, आखिरी दिन 385 उम्मीदवारों ने भरे नामांकन

14 फरवरी को होने वाले नगर निगम, नगर कौंसिल व नगर पंचायत चुनाव के लिए जिला बठिंडा से राजनीतिक दलों व आजाद 1290 उम्मीदवारों ने अपने नामांकन दाखिल किए। बुधवार को आखिरी दिन 385 उम्मीदवारों ने पर्चे भरे। बठिंडा नगर निगम के 50 वार्डों से 362 ने अपने पर्चे भरे, वहीं जिले की 6 नगर परिषद में 475 ने तथा 8 नगर पंचायत में 453 नामांकन हुए। नामजदगी पत्रों की पड़ताल 4 फरवरी को की जाएगी। सबसे राेचक बात यह है िक बठिंडा में भाजपा जिला प्रधान विनाेद बिंटा अाजाद उम्मीदवार के ताैर पर नामांकन दाखिल किया है।

जलालाबाद में नामांकन भरने के दौरान पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल हुए हमले का प्रभाव जिला बठिंडा में भी देखा गया। सर्किट हाउस रोड से मिनी सचिवालय जाते रास्ते पर बड़ी बेरिकेडिंग करके भारी पुलिस फोर्स तैनात रही। वहीं सभी 17 रिटर्निंग अफसरों के दफ्तरों के आसपास भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहे। उम्मीदवार व उसके साथ नजदीकी रिश्तेदार का ही पहचान पत्र व तलाशी के बाद नामांकन दाखिल करने के लिए जाने दिया गया।आखिरी दिन 385 नामांकन पत्र दाखिल हुए जबकि इससे पहले 2 फरवरी को सबसे ज्यादा 618 ने पर्चे भरे थे, इससे पहले 30 जनवरी को 53 जबकि 1 फरवरी को 234 नामांकन पत्र दाखिल हुए। आखिरी दिन बठिंडा निगम के 56 उम्मीदवारों ने नामजदगी पत्र दाखिल करवाए, वहीं कोठागुरु के लिए 16, भगता 34, मलूका 19, भागरूपा 16, महराज 34, मौड़ 74, रामा 19, भुच्चो मंडी 28, लहरा मुहब्बत 11, नथाना 21, गोनियाना 18, संगत 19, कोटशमीर 14 व कोटफत्ता में 6 उम्मीदवारों ने नामांकन भरे।

चुनाव आयोग की ओर से निर्धारित शेड्यूल के अनुसार 4 फरवरी को नामांकन पत्रों की पड़ताल की जाएगी जबकि 5 फरवरी को नाम वापस लिए जा सकेंगे जबकि इसी दिन उम्मीदवारों को चुनाव निशान अलॉट किए जाएंगे। चुनाव प्रचवार 12 फरवरी की शाम 5 बजे तक ही किया जा सकेगा जबकि 14 फरवरी को सुबह 8 से शाम 4 बजे तक मतदान होगा व वोटों की गिनती 17 फरवरी को करके नतीजे घोषित होंगे। इन चुनाव के लिए 17 अधिकारियों को रिटर्निंग अफसर व 17 अधिकारियों को सहायक रिटर्निंग अफसर नियुक्त किया गया है।

भाजपा के 43 नामांकन, 7 सीटों पर नहीं दी टिकट
बठिंडा में भाजपा के 43 प्रत्याशी ही चुनाव लड़ रहे हैं। जिला महामंत्री उमेश शर्मा ने बताया कि वार्ड 15 से पुष्पा देवी, 17 से राजकुमार व 22 से सुरंजना देवी ने भी नामांकन दाखिल किए। 7 वार्डों में किसी को टिकट नहीं दी।

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