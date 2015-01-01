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विरोध प्रदर्शन:मिनी सचिवालय के बाहर यूनियन आज तेज करेगी संघर्ष

बठिंडा2 घंटे पहले
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  • भाकियू एकता सिद्धूपुर के वरिष्ठ उपप्रधान जोधा सिंह की अगुवाई में बैठक

भारतीय किसान यूनियन एकता सिद्धूपुर के वरिष्ठ उपप्रधान जोधा सिंह नंगला की अगुवाई में वीरवार को आपात बैठक बुलाई गई। वक्ताओं ने जैतो में शहीद हुए गांव कोटड़ा के जगसीर सिंह के परिवार को मुआवजा देने का सरकार की ओर से किया वादा पूरा न करने पर निंदा की। वक्ताओं ने कहा कि जगसीर सिंह के बेटे को डीसी व एसएसपी की ओर से सरकारी नौकरी देने का किया गया वादा अभी तक पूरा नहीं किया। अपनी इस मांग को पूरा करवाने के लिए 18 दिसंबर से संघर्ष तेज किया जाएगा ओर हर हाल में जगसीर सिंह के बेटे को सरकारी नौकरी दिलाने तक कोई समझौता नहीं होगा। उन्होंने कहा कि चाहे किसानों की ओर से दिल्ली में काले कानूनों को रद करवाने के लिए किसान आंदोलन चलाया जा रहा है और बड़ी संख्या में किसान दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं। आगामी दिनों में पंजाब से बड़े काफिले धरने में शामिल होने जाएंगे।

बैठक में जिला नेता मुख्तयार सिंह, बलविंदर सिंह ब्लॉक प्रधान मौड़, महिमा सिंह ब्लॉक प्रधान तलवंडी, गुरदीप सिंह कोषाध्यक्ष ब्लॉक बठिंडा, जैमल सिंह उपप्रधान तलवंडी, जगसीर सिंह जगाराम तीर्थ, कुलवंत सिंह, तेजा सिंह, छोटा सिंह, प्रगट सिंह, गुरलाल सिंह, काका सिंह, भिंदर सिंह, सुरजन सिंह, दर्शन सिंह, मास्टर तेजिंदर सिंह, जगजीत सिंह, प्रदीप सिंह, गगनदीप सिंह, बलविंदर सिंह, बाबू सिंह, हरदेव सिंह, इकबाल सिंह, राम सिंह आदि ने शिरकत की।

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