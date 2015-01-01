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पब्लिक रास्तों पर गेट:निगम की परमिशन के बिना पब्लिक रास्तों पर लगाए जा रहे गेट बने परेशानी का सबब

बठिंडा2 घंटे पहले
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शहर में कई जगह पर कॉलोनियों पर सुरक्षा को लेकर लोगों ने गेट लगाए हैं, लेकिन यह दूसरे लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गए हैं क्योंकि जहां पर गेट लगाए गए हैं वो इलाके दूसरी कई लिंक गलियों को जोड़ते हैं। ऐसे में रात के समय वाहन चालकों को लंबा सफर तय करना पड़ता है। लोगों ने ज्यादातर जगह पर अपने स्तर पर बिना किसी इजाजत के यह गेट लगाए हैं। वीर कॉलोनी, अजीत रोड गली नंबर 7, पुखराज

कॉलोनी, एसएएस नगर आदि जगहों पर यह गेट लगे हुए हैं। इस मामले में नगर निगम कमिश्नर बिक्रमजीत सिंह शेरगिल ने कहा कि जहां भी पब्लिक रास्तों पर गेट लग रहे हैं उनकी जांच की जाएगी और इस मामले में परेशानी को देखते हुए उचित कार्रवाई की जाएगी।

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