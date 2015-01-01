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किसान संघर्ष:किसानों का काफिला दिल्ली के लिए हुआ रवाना

रामपुरा फूल29 मिनट पहले
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भाकियू क्रांतिकारी के नेतृत्व में महराज गांव से किसानों का काफिला वीरवार काे मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए दिल्ली के लिए रवाना हुआ। यूनियन के जिला प्रधान प्रशोेतत्तम महराज, पूर्व सरपंच गुरप्रीत सिंह बीरा, सरबजीत सिंह, भिन्दर सिंह, महमा सिंह, परमिन्दर बूरा, बलदेव सिंह, पप्पू पटवारी, जसकरन सिंह, अंग्रेज सिंह, सुखदेव सिंह, लखवीर सिंह, गुरमन सिंह ने बताया कि मोदी सरकार द्वारा लागू किए गए काले कानूनों को लेकर पिछले लंबे समय से किसान संघर्ष के रास्ते पर चले हुए हैं और अपनी मांगों को लेकर दिल्ली में डेरे लगाए हुए हैं। किसान अपने हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए किसानों की जीत यकीनी है।

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