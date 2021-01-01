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कोविड-19:संगरूर में कोरोना के 4 और बरनाला में आए 3 नए केस

संगरूर5 घंटे पहले
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बुधवार को संगरूर में में 4 नए कोरोना मरीज पाए गए। अब जिले में कोरोना मरीजों की संख्या 4455 हो गई है। वहीं बुधवार को 6 मरीज ठीक हुए हैं। जिले में 18 मरीज ही एक्टिव हैं। सेहत विभाग के अनुसार किसी भी पॉजिटिव मरीज की हालत गंभीर नहीं है और न ही किसी शकी मरीज की रिपोर्ट पेडिंग है। बरनाला में कोराेना के 3 नए केस आए हैं। जबकि 48 केस एक्टिव हैं। इसके साथ ही अब कुल पॉजिटिव केसों की संख्या 2338 हो गई है। वहीं, अब तक 66 लोगों की कोरोना से जान जा चुकी है।

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