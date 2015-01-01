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कोरोना का कहर:संगरूर के कोरोना संक्रमित व्यक्ति की मौत, 4 नए केस

संगरूर4 घंटे पहले
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वीरवार को जिले में कोरोना से संगरूर के 55 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई है। सुनामी गेट के रहने वाले 55 वर्षीय व्यक्ति को पिछले चार दिनों से बुखार व खांसी की शिकायत थी। उसे 1 दिन से सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी। जिसके चलते उसे पटियाला के रजिंदरा अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। उसका ऑक्सीजन लेवल भी 72 प्रतिशत रह गया था। हालात खराब होने के कारण 11 नवंबर को उसकी मौत हो गई। ऐसे में अब जिले में कोरोना से मरने वाले मरीजों की संख्या 173 हो गई है। संगरूर ब्लाक में यह 32वीं मौत है।

सबसे अधिक मौतें संगरूर ब्लाक में ही हुई है। वहीं वीरवार को 4 नए कोरोना मरीज पाए गए है। जिनमें से 2 मालेरकोटला और 1-1 मरीज लौंगोवाल व कोहरियां से सबंधित है। अब जिले में कोरोन मरीजों की संख्या 4043 हो गई है। जिनमें से 3765 मरीज ठीक हो चुके है। वीरवार को भी 16 मरीजों को ठीक होने पर छुट्टी दे दी गई है। जिनमें से सिविल अस्पताल संगरूर से 2, पीजीआई चंडीगढ से 1, सीएमसी लुधियाना से एक, फोर्टिस लुधियाना से 1 और होम आईसोलेशन से 11 मरीजों को छुट्टी मिली है। ऐसे में अब जिले में 105 मरीज एक्टिव रह गए है। इधर, बरनाला में 04 नए केस मिले हैं, 04 मरीज ठीक हुए हैं। अब यहां एक्टिव केस 118 हो गए हैं।

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