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वारदात:फैक्ट्री से 42 थैले सरसों और 11 थैले चने चोरी

संंगरूर9 घंटे पहले
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फीड की फैक्टरी से चोर 42 थैले सरसों और 11 थैले चने चोरी कर ले गए है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सुनाम निवासी परमानंद गर्ग ने पुलिस को शिकायत दी है कि उसकी कुलार फीड के नाम से गांव खडियाल कोठ में फैक्टरी है। जिसमें से कोई 42 थैले सरसों (21 क्विंटल) और 11 थैले चने (6 क्विंटल) चोरी कर ले गया है। पुलिस ने परमानंद गर्ग की शिकायत पर थाना छाजली में अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।

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