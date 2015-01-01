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गश्त:5 किलो सुल्फा व 460 बोतल शराब बरामद 5 लाेगाें पर केस दर्ज

संगरूर3 घंटे पहले
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थाना सिटी-1 मालेरकोटला पुलिस ने गश्त के दौरान मोटरसाइकिल सवार दो नौजवानों को काबू कर 5 किलो सुल्फा बरामद हुआ। दाेनाें की पहचान मोहम्मद असगर और मोहम्मद हबीब के तौर पर हुई है। दूसरे मामले में थाना सिटी सुनाम पुलिस ने हरदीप सिंह निवासी कुदनी से 460 बोतल शराब बरामद की है। पुलिस ने मामले में उसके दो साथियों को भी नामजद कर थाना सिटी सुनाम में मामला दर्ज किया है।

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