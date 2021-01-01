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ठगी:जमीन बेचने के नाम पर 44 लाख रुपए की ठगी करने के आरोप में एक नामजद

संगरूर5 घंटे पहले
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जमीन बेचने के नाम पर 44 लाख रुपए की ठगी करने के आरोप में पुलिस ने एक व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया है। गांव बहादरपुर(मानसा) निवासी निरवैर सिंह ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि गांव बुर्ज बघेल सिंह वाला के रहने वाले बेअंत सिंह ने अपनी गांव फ्तेहगढ़ में मौजूद जमीन को 21 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब के साथ बेचने के लिए उसके पिता हरदेव सिंह के साथ इकरारनामा किया था।

जमीन की कुल रकम 44 लाख 62 हजार बनती थी, जिसमें से उसके पिता हरदेव सिंह ने पहलेे बेअंत सिंह को 20 लाख रुपए दे दिए थे। इसके बाद 24 लाख 62 हजार रुपए भी उसे दे दिए गए थे, परंतु साल 2017 में उसके पिता की मौत हो गई थी। इस कारण बेअंत सिंह ने जमीन को उसके नाम करवाने की बजाय किसी और व्यक्ति के नाम करवा दी और न ही उनके पैसे वापस किए। पुलिस ने निरवैर सिंह की शिकायत पर खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।

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