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संगठनात्मक ढांचे का विस्तार:आम आदमी पार्टी ने नियुक्त किए ब्लॉक प्रधान

संगरूरएक घंटा पहले
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आम आदमी पार्टी हलका संगरूर की ओर से संगठनात्मक ढांचे का विस्तार करते हुए हलके में चार ब्लाक प्रधान नियुक्त किए गए है। इस मौके पार्टी नेता नरिंदर कौर भराज ने बताया कि हरदीप तूर भवानीगढ, गुरप्रीत नदामपुर, हरबंस सिंह बालिया और चरणजीत सिंह चन्नी को ब्लाक प्रधान नियुक्त किया गया है।

उन्होंने नवनियुक्त प्रधानों को बधाई देते हुए कहा कि पार्टी जल्द ही बूथ स्तर तक अपने ढांचे को मजबूत करेगी। 2022 के विधान सभा चुनाव जीतने के लिए मजबूती के साथ काम किया जाएगा और पंजाब फतेह करेगी।

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