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धनतेरस पर बाजार मुस्कुराया, जगमग दिवाली की उम्मीद:शहर से लेकर गांवों के बाजार सजे, आज शाम 5:59 तक धनतेरस की खरीदारी के लिए शुभ

संगरूर2 घंटे पहले
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संगरूर के सुनामी गेट बाजार में लाइटों की खरीदारी करती महिला।

शहर दिवाली मनाने के लिए जगमग हो चुका है। त्योहारों को लेकर बाजार पूरी तरह से सज गए है। त्योहारी सीजन के कारण दुकानदारों के चेहरे भी खिल गए है। कोविड-19 के चलते बेशक बाजार में मंदी का दौर चल रहा था। लेकिन अब लोग बाजारों में जमकर खरीदारी कर रहे है। दीपावली पर्व को लेकर जहां लोग घरों को सजाने के लिए सजावटी समान की खरीद कर रहे है। वहीं धनतेरस के चलते भी महिलाओं द्वारा बर्तनों आदि की खरीद की जा रही है। हालांकि दीपावली से एक दिन पहले धनतेरस होता है परंतु इस बार 12 नवंबर रात को साढ़े 9 बजे त्रयोदशी शुरू हो गई है। जोकि 13 नवंबर शाम 5 बजकर 59 मिनट पर रहेगी। इसलिए खरीदारी 12 नवंबर से ही शुरू हो गई है।

वीरवार को शहर के बाजारों में पूरी चहल पहल दिखाई दी। ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए शहर के सभी बाजारों को लाइटों के साथ सुंदर ढंग से सजाया गया। व्यापार मंडल के प्रधान जसविंदर प्रिंस का कहना है कि लंबा समय लॉकडाउन रहने के कारण व्यापारी वर्ग पूरी तरह से घाटे में चल रहा है। लोग भी बाजारों में कम निकल रहे थे। परंतु त्योहारी सीजन होने के कारण अब लोग खरीदारी करने के लिए बाजार में आ रहे है। पहले हर सीजन में प्रत्येक चीज के दाम बढ़ जाते थे। परंतु इस बार कोरोना के कारण ज्यादातर वस्तुओं के दाम नहीं बढे है। इसलिए ग्राहक भी खरीददारी कर रहे है। उम्मीद है कि बाजारों में चहल पहल लगातार रहेगी।

त्योहार पर उम्मीद के अनुसार नहीं हो रही सोने-चांदी की बिक्री : राजेश राणा
स्वर्णकार संघ संगरूर के प्रधान राजेश राणा का कहना है कि त्योहारी सीजन में बाजारों में ग्राहक जरूर बढा है। लेकिन उम्मीद के अनुसार लोग सोना-चांदी नहीं खरीद रहे है। शादी आदि खुशी के प्रोग्राम भी कम हो रहे है। जिस कारण कारोबार ने रफ्तार नहीं पकडी है। उम्मीद है कि दिवाली के बाद शादियों का दौर शुरू हो जाएगा व ग्राहक भी गहने खरीदेंगे।

धारदार व कांच का सामान न खरीदें

पंडित कपिल जोशी ने बताया कि धनतेरस के दिन स्टील व एल्युमिनियम के बर्तन न खरीदें। स्टील शुद्ध धातु नहीं है। इस पर राहु का प्रभाव है। धारदार वस्तुएं चाकू, कैंची या अन्य धारदार हथियार खरीदने से सख्त परहेज करें। कांच का समान भी नहीं खरीदें क्योंकि इसका का संबंध भी राहु से माना जाता है।

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