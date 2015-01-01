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क्राइम:दहेज के लिए विवाहिता को प्रताड़ित करने के आरोप में पति समेत 2 पर केस

संगरूर9 घंटे पहले
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दहेज के लिए विवाहिता को प्रताड़ित करने के आरोप में पुलिस ने पति समेत दो लोगों पर केस दर्ज किया है।गांव ढींडसा निवासी अवतार सिंह ने पुलिस को शिकायत दी है कि उसकी बहन सरबजीत कौर की शादी गुरप्रीत सिंह निवासी शेरगढ़ के साथ हुई थी। शादी के बाद उसकी बहन ने एक बेटी को जन्म दिया था। जोकि अब 4 साल की है।

परंतु उसकी बहन का ससुराल परिवार अब बहन को तंग परेशान करने लग गया है। जो बहन के साथ मारपीट कर दाज दहेज की मांग कर रहे है। पुलिस ने अवतार सिंह की शिकायत पर पीड़िता के पति गुरप्रीत सिंह, सास बलदेव कौर के खिलाफ

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