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पल्स पाेलियाे कैंप:कामरेड जगदीश चंद्र फ्रीडम फाइटर यादगारी ट्रस्ट संगरूर ने लगाया पल्स पाेलियाे कैंप

संगरूर5 घंटे पहले
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कामरेड जगदीश चन्द्र फ्रीडम फाइटर यादगारी ट्रस्ट संगरूर की ओर से सरकारी प्राइमरी स्कूल राम बस्ती में प्रधान बलराज ओबराय बाजी की अगुवाई में पल्स पोलियो कैंप लगाया गया, जिसका उद्घाटन सिविल अस्पताल के एसएमओ डाॅ. बलजीत सिंह ने किया। ट्रस्ट की ओर से कैंप दौरान सेवाएं निभाने वालों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर डॉ. राहुल गुप्ता, डॉ. हरबंस सिंह, डॉ. किरती, अश्वनी कुमार, दिनेश मोदगिल, हरबंस लाल पाठक, अशोक कुमार, विनोद कुमार, जय राम, भूपिंदर शर्मा, किरन बाला, सोना रानी, अंकिता रानी, हरदीप कौर आदि उपस्थित थे।

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