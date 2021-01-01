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रोष मार्च:कंस्ट्रक्शन वर्कर्स ने शहर में निकाला रोष मार्च

संगरूर5 घंटे पहले
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  • कृषि कानूनों के विरोध में सरकार के प्रति रोष, बोले-इन कानूनों को जल्द रद किया जाए

कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एंड लेबर यूनियन की ओर से श्रम कानूनों में संशोधन के विरोध में शहर में रोष मार्च निकाला गया। रोष मार्च सुतंत्र भवन से शुरू होकर लाल बत्ती चौक में पहुंचा। जहां पर प्रदर्शनकारियों की ओर से सरकार की अर्थी फूंककर प्रदर्शन किया गया। रोष प्रदर्शन को संबोधित करते हुए सुखदेव शर्मा व भरपूर सिंह बुलापुर ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से श्रम कानूनों में संशोधन, बिजली संशोधन बिल और तीनों

कृषि कानून कार्पोरेट सेक्टरों के हक में बनाए गए हैं। उन्होंने कहा यदि सरकार अपने यह लोक विरोधी फैसले वापस नहीं लिए तो संघर्ष को और तेज किया जाएगा। उन्होंने कहा ट्रेड यूनियनों के साथी 6 फरवरी से किसान आंदोलन में शामिल होंगे। इस मौके पर मोहम्मद खलील, जीवन सिंह, लीले खान आदि उपस्थित थे।

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