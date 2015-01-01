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महिला गिरफ्तार:नशा और 39420 रुपए की ड्रग मनी समेत महिला काबू

संगरूर35 मिनट पहले
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पुलिस ने एक महिला को गिरफ्तार कर उससे 12 ग्राम चिट्टा, 500 ग्राम सुल्फा और 39 हजार 420 रुपए की ड्रगमनी बरामद की। एंटी-नारकोटिक सेल, मालेरकोटला के एसआई बलवीर सिंह ने बताया कि पुलिस पार्टी गश्त के दौरान गरीब नगरी के नजदीक गली में मौजूद थी।

इस दौरान गरीब नगरी गली में एक महिला पैदल जा रही थी, जिसने हाथ में एक लिफाफा पकड़ा हुआ था। वह पुलिस को देखकर एकदम घबरा गई। वह वापस जाने लगी तो पुलिस ने उसे रोककर उसका नाम-पता पूछा। उसने अपना नाम ताहिरा (गरीब नगरी, मालेरकोटला) बताया। तलाशी लेने पर उसके लिफाफे से उक्त वस्तुएं बरामद हुईं। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। उसके खिलाफ थाना सिटी-2 मालेरकोटला में मामला दर्ज कर लिया गया है।

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