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संगरूर में 6 व बरनाला में 1 नया केस:मालेरकोटला के कोरोना संक्रमित युवक की मौत

संगरूर3 घंटे पहले
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  • संगरूर में मरीजों की संख्या 4 हजार पार

दो दिन की राहत के बाद शनिवार को फिर से एक कोरोना मरीज की मौत हो गई है। मालेरकोटला के 35 वर्षीय युवक की हालत खराब होने के कारण 6 नवंबर की शाम को लुधियाना के डीएमसी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। जहां पर कोरोना पॉजिटिव पाया गया। युवक का ऑक्सीजन लेवल सिर्फ 4 प्रतिशत रह गया था। हालत ज्यादा खराब होने पर 6 नवंबर की रात को उसकी मौत हो गई। अब जिले में कोरोना से मरने वाले मरीजों की संख्या 168 हो गई है। मालेरकोटला ब्लाॅक में यह 27वीं मौत है। 31 मौत के साथ संगरूर पहले जबकि मालेरकोटला दूसरा स्थान पर है। राहत इस बात की है कि 8 दिनों के बाद पॉजिटिव मरीजों के मुकाबले ठीक होने वाले मरीजों की संख्या दोगुणा से भी ज्यादा रही है। शनिवार को जिले में 6 नए कोरोना मरीज पाए गए है। संगरूर में 3 जबकि मूनक, अमरगढ़ व मालेरकोटला में एक एक मरीज पॉजिटिव पाया गया है।

अब जिले में कोरोना मरीजों की संख्या 4 हजार को पार कर 4003 तक पहुंच गई है। जिसमें से 3726 मरीज ठीक हो गए हैं। शनिवार को भी 16 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। अब जिले में एक्टिव मरीजों की संख्या 109 हो गई है। इधर, बरनाला में कोरोना के 1 नया केस आया हैं और 4 लोगों को डिस्चार्ज किया गया हैं। अब जिल में कुल पॉजिटिव केसों की संख्या 2113 हो गई है। जबकि 112 लोग एक्टिव हैं और 1949 लोग ठीक हो गए हैं। जबकि 52 लोगों की मौत हो गई हैं। नए केस धनौला से हैं। गौरतलब है कि लगातार दो दिन 12 व 18 एक्टिव केस सामने आने के बाद तीसरे दिन एक ही के सामने आया है। जिससे लोगों ने राहत की सांस ली है।

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