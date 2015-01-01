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ज्ञापन:3 से 6 साल के बच्चे आंगनबाड़ी केंद्रों में भेजने की मांग, एसडीएम को सौंपा ज्ञापन

संगरूर3 घंटे पहले
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  • कहा-विभाग की मंत्री और शिक्षा मंत्री के नाम कई रिमाइंडर भी दिए, पर कोई सुनवाई नहीं

आंगनबाड़ी मुलाजिम यूनियन पंजाब (सीटू) की ओर से मांगों को लेकर एसडीएम बबनदीप सिंह वालिया को सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा गया। इस मौके पर यूनियन की खजांची सर्बजीत कौर ने कहा कि पहले अकाली सरकार और अब कांग्रेस सरकार आंगनबाड़ी केन्द्रों को बर्बाद करना चाहती है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 में 3 से 6 साल के बच्चे स्कूलों में भेजने का फैसला लिया गया था।

इसके बाद आंगनबाड़ी मुलाजिमों के संघर्ष के चलते यह फैसला वापस ले लिया गया था। अभी तक बच्चे वापस न लेकर पंजाब की कैबिनेट में प्री-प्राइमरी को लेकर फैसला सुना दिया गया है। इसकी जिम्मेदारी पंजाब सरकार और शिक्षा मंत्री पर है।

उन्होंने कहा कि पंजाब में आंगनबाड़ी केंद्रों की संख्या 26,656 है और इन केंद्रों द्वारा 1284314 (6 साल के बच्चे, गर्भवती महिलाओं) को लाभ दिया जा रहा है। आंगनबाड़ी केंद्रों द्वारा चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन पॉलिसी के तहत प्री स्कूल शिक्षा दी जाती है। उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री भी बैठक में समस्या हल करने का भरोसा दे चुके हैं परंतु अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने विभाग की मंत्री और शिक्षा मंत्री के नाम पंजाब भर में रिमाइंडर सौंपे हैं। इस मौके पर कमलेश रानी, परमिंदर कौर, मीनाक्षी कालड़ा, सुखदेव कौर, मनजीत कौर उपस्थित थे।

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