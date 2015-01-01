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गुरुद्वारा साहिब:संत नामदेव वेलफेयर सभा धूरी का चुनाव 26 दिसंबर को

संगरूरएक घंटा पहले
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संत नामदेव वेलफेयर सभा धूरी की बैठक सभा के प्रधान जसपाल सिंह पूर्वा की अगुवाई में गुरुद्वारा साहिब बाबा नामदेव जी में हुई। इस मौके सभा के चेयरमैन कुलवंत सिंह, सरपरस्त कर्म सिंह मान व स्वर्ण सिंह, महासचिव अमरजीत सिंह सोहल, खजानची अवतार सिंह मुकर, सचिव चरणजीत सिंह, जसपाल सिंह बेदी, जसवीर सिंह बट्टू, हरमहिंदर सिंह भोला ने शिरकत की। वहीं, सभा के चेयरमैन कुलवंत सिंह ने बताया कि मीटिंग में सभा के चुनाव करवाने के लिए नगर कौंसल पार्क धूरी में 26 दिसम्बर शनिवार को 3 बजे का समय निर्धारित किया गया है। उन्होंने समूह नामदेव भाईचारे को इस चुनाव में समय पर पहुंचने की अपील की।

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