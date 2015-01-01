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कंप्यूटर की आड़ में दुकान पर सट्टा खेल:जुआ खेलते चार गिरफ्तार

संगरूर32 मिनट पहले
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पुलिस ने जुआ खेल रहे तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार कर 2720 रुपए बरामद किए। थाना सिटी-1 के हवलदार गुरलाल सिंह ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि संगरूर के जसपाल सिंह (शेखूपुरा बस्ती), गोपाल कृष्ण (गुरु नानकपुरा मोहल्ला) और राजिंदर सिंह (मोहल्ला नूरपुरा) जुआ खेलने के आदी हैं।

ये मार्केट कमेटी के दफ्तर के नजदीक सरेआम जुआ खेल रहे हैं। मौके पर रेड कर तीनों व्यक्तियों को गिरफ्तार किया, जिनसे उक्त धनराशि बरामद की। वहीं, थाना सिटी-1 मालेरकोटला के हवलदार हरजीत सिंह ने बताया कि गौशाला का निवासी विजय कुमार सट्टा लगाता है, जो सट्टा चौक, मालेरकोटला में कंप्यूटर की आड़ में दुकान पर सट्टा खेल रहा है। रेड कर उसको दबोच लिया। केस दर्ज कर लिया गया है।

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