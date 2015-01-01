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कार्रवाई:दिवाली पर युवक की गोली मार हत्या करने के आरोप में चार गिरफ्तार

संगरूर9 घंटे पहले
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संगरूर में पकड़े गए आरोपियों सबंधी जानकारी देते एसएसपी विवेकशील सोनी।
  • आरोपियों से 12 बोर देसी कट्टा, .315 बोर 2 देसी कट्टे
  • 14 कारतूस और 2 मोटरसाइकिल बरामद, तीन आरोपी अभी फरार

दिवाली वाले दिन मोटरसाइकिल पर घर लौट रहे युवक की गोली मार हत्या करने के आरोप में पुलिस ने चार आरोपियों को काबू किया है। जबकि तीन आरोपी अभी भी गिरफ्त से बाहर है। आरोपियों से .12 बोर देसी कट्टा, .315 बोर 2 देसी कट्टे, 14 कारतूस और 2 मोटरसाइकिल बरामद कर लिए हैं। काबू किए गए एक आरोपी के खिलाफ इरादा कत्ल समेत कई विभिन्न धाराओं के तहत पहले भी 7 मामले दर्ज हैं।

एसएसपी विवेकशील सोनी से बताया है कि सदौड़ पुलिस थाने अधीन पड़ते गांव कल्याण के नौजवान परमिंदर सिंह उर्फ हैप्पी का कत्ल करने वाले आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस की एक विशेष टीम का गठन किया गया था। इस दौरान सदौड़ पुलिस को सूचना मिली कि घटना को अंजाम देने वाले आरोपी गांव महोली क्षेत्र में दिखाई दिए है जिसके बाद पुलिस मौके पर नाकाबंदी कर आरोपी धरमिंदर सिंह उर्फ घोड़ा, लवप्रीत सिंह उर्फ लवी, बसीर खां व जसनप्रीत सिंह उर्फ जसन को गिरफ्तार कर लिया गया।

आरोपियों की मृतक नौजवान के साथ पहले से निजी रंजिश चली आ रही थी। जिस कारण वह कई बार आपस में पहले झगड़ चुके थे परंतु पंचायत में दोनों पक्षों में समझौता करवा दिया गया था। आरोपियों का गांव स्तर पर अपना गुट था। आरोपियों से पकड़े गए देसी हथियार आरोपियों ने यूपी से 15 हजार में खरीदे थे। लवप्रीत उर्फ नवी, जस्सा सिंह और विक्की फरार हैं।

आरोपियों ने शुरूआती पूछताछ में बताया है कि उन्होंने 12 नवंबर को मुक्तसर में एक इनोवा गाड़ी को छीनने का प्रयास किया था। गाड़ी के ड्राइवर की ओर से विरोध करने पर आरोपियों ने उस पर पिस्टल से फायर कर दिया था। बावजूद ड्राइवर जख्मी हालत में गाड़ी को भगाने में कामयाब हो गया था। मुक्तसर पुलिस ने ड्राइवर के बयानों पर केस दर्ज किया है।

लवप्रीत सिंह उर्फ लवी पर 2 साल में दर्ज हुए 8 केस

लवप्रीत सिंह उर्फ लवी पर कत्ल, इरादा कत्ल समेत कई संगीन धाराओं के तहत थाना संदौड़, धूरी व शेरपुर में 8 मामले दर्ज हैं। आरोपी ने सभी घटनाओं को 2 वर्ष के भीतर ही अंजाम दिया है।

जान बचाने के लिए खेतों की ओर भागा था परमिंदर सिंह

बता दें कि दिवाली वाले दिन 14 नवंबर की दोपहर करीब 1.30 बजे गांव कल्याण निवासी परमिंदर सिंह अपने दोस्त राजिन्द्र सिंह के साथ मोटरसाइकिल पर गांव वापस लौट रहा था कि अचानक रास्ते में आरोपियों ने उसका मोटरसाइकिल घेर लिया था जिसके बाद परमिंदर सिंह जान बचाने के लिए खेतों की तरफ दौड़ गया था परंतु आरोपियों ने पीछा कर उसे पर अंधाधुंध फायरिंग कर उसे मौत के घाट उतार दिया था। पुलिस ने आरोपी धरमिंदर सिंह, लवप्रीत सिंह उर्फ लवी, विक्की, जस्सा सिंह, लवप्रीत सिंह उर्फ नवी और 2 अज्ञात के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया था।

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